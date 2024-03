Vítek Rous: Praktický příklad revitalizace mokřadního potoka u Adolfova

Slavomil Vinkler 29.3.2024 09:21

"Voda totiž tekla a teče všude možně a malé korýtko se díky terénu změní ve velký mokřad nebo třeba v tůňku v přirozené depresi. A tak je to ale správně, to je ideální cíl revitalizace potoka."

No ja, ale z louky je bažina, co se nedá sklízet a nesekaná louka zaroste křovím, vrba, olše. In fact do 10 let je po louce. Co s tím, to je revitalizace s vysokou biodiverzitou?

Odpovědět