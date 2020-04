Vojtěch Vosecký: Nyní máme obrovskou příležitost přejít na udržitelnou, nízkouhlíkovou ekonomiku

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MarS / Flickr.com Hrozí nám to, co nastává po každé ekonomické krizi. Nakopnutí ekonomiky v podobě pobídek pro nadměrnou spotřebu, až se nakonec zase ocitneme tam, kde jsme začali

Při volbě mezi alternativami bychom se měli ptát nejen na to, jak překonat bezprostřední hrozbu, ale také v jakém světě chceme žít, jakmile bouře kolem pandemie přejde.

Nyní máme unikátní možnost stisknout velké tlačítko restart. Už víme, že svět nikdy nebude takový, jako dřív. A je třeba zvážit, zda se neubrat směrem udržitelné a nízkouhlíkové ekonomiky, která se spoléhá i na jiné indikátory, než je HDP.

Musíme si odpovědět na otázku, zda chceme zachraňovat aerolinky a ropný průmysl, nebo peníze na restrukturalizaci naší ekonomiky dát kromě nezbytných opatření i do obnovitelných zdrojů energie, nových způsobů transportu a odpovědného zacházení se zdroji.

Vidíme, že jsme schopni dělat obrovské ústupky na globální úrovni – od cestování, práci z domova, přes vzdělávání online až po nošení roušek. Ukazuje to, že když nám teče do bot, dokážeme se neskutečně rychle přizpůsobit.

Cesta takzvané cirkulární ekonomiky, při níž se s odpadem nakládá jako se zdrojem, by pro Česko přinesla benefity při vzniku nových pracovních míst i úsporách v energetice, spotřebě vody či tvorbě nových inovativních produktů a služeb.

Evropská unie odhaduje, že cirkulární ekonomika může do roku 2030 vytvořit mezi 700.000 až 3 miliony pracovních míst. Pro Česko ty odhady ve studii Římského klubu byly kolem 150.000.

Příkladem cirkulární ekonomiky v dnešní době jsou například doma vyrobené látkové roušky, které jsou mimo zdravotnická zařízení udržitelnou alternativou roušek na jedno použití.

Rouška může být vyrobena třeba ze starého trička, co leželo dlouho ve skříni. Z odpadu uděláme něco užitečného, a pracujeme s tím, co máme, tady v České republice, v dlouhotrvajících cyklech.

Na podobném principu funguje i „high-tech“ řešení ČVUT, kde z potápěčských masek a vojenských filtrů udělali účinné znovupoužitelné respirátory.

Krize okolo pandemie koronaviru může pozitivně ovlivnit i naše spotřební vzorce. Teď vidíme, že se naše priority mění – lidé jsou opatrnější a úspornější. To vše jsou dobré zprávy pro životní prostředí, ale je otázka, jak dlouho nám to vydrží. Hrozí nám to, co nastává po každé ekonomické krizi. Nakopnutí ekonomiky v podobě pobídek pro nadměrnou spotřebu, až se nakonec zase ocitneme tam, kde jsme začali.

