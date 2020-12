Zuzana Vrbová: Konec uhlí v roce 2038. Co vlastně rozhodnutí Uhelné komise znamená?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach / Ekolist.cz Hnědé uhlí, důl Nástup Tušimice.

Význam rozhodnutí pro Českou republiku

pátek 4. 12. padlo závěrečné rozhodnutí Uhelné komise . Orgán, který má české vládě radit při procesu ukončení těžby a využívání uhlí, stanovil rok, ve kterém by mělo Česko uhlí definitivně opustit: 2038. V konečném stádiu se Komise rozhodovala mezi roky 2033, 2038 a 2043, přičemž vyšší hranici podporovali především zástupci reprezentující zájmy průmyslu, nižší pak ekologové. Právě environmentální organizace nyní rozhodnutí kritizují, především tedy rozložení sil při debatách v rámci Komise. Zástupci dvou z nich, kteří v Uhelné komisi zasedali, se na protest proti způsobu rozhodování v rámci tohoto orgánu rozhodli již nadále v Komisi neangažovat.

Je nutno zdůraznit, že výstup Uhelné komise není právně závazným dokumentem. Jedná se pouze o doporučení pro českou vládu, které mělo být výsledkem debat odborníků a zájmových skupin a reprezentovat tak nejlepší možnou alternativu pro Českou republiku. Vláda ale není rozhodnutím vázána a v konečném důsledku tak může rozhodnout zcela jinak. Vzhledem k vůdčí roli ministra průmyslu a obchodu a dopravy Havlíčka v rámci Komise lze ale předpokládat, že česká vláda se v případě závazného rozhodování o budoucnosti uhlí doporučením bude řídit. Vláda rovněž počítá se spuštěním nového jaderného bloku v Jaderné elektrárně Dukovany v roce 2036. Výpadek uhelných elektráren by tak měl být novým zdrojem pokryt.

Dle doporučení Komise by tak mělo v roce 2038 Česku být ukončeno využívání uhlí v elektrárnách, stejně tak jako jeho těžba. Aby ale rozhodnutí bylo právně závazné, bude jej muset nyní vláda odhlasovat a poté bude souhlas s rozhodnutím muset dát pravděpodobně i Parlament. To by platilo v případě, kdy by Česko sledovalo německý model, kde byl uhelný phase-out přijat pomocí zákona, se kterým musel vyslovit souhlas federální Bundestag. Otázkou nyní zůstává, zda závazné rozhodnutí vykoná současná, nebo až budoucí vláda, a tedy i Parlament. Je tak pravděpodobné, že se o takto významné otázce bude definitivně rozhodovat až v roce 2022. Uhelná komise by ve své činnosti měla nadále pokračovat a podporovat tak rozhodování v dalších fázích.

Kritika přichází z mnoha stran

Kritici rozhodnutí z řad environmentálních organizací i odborných institucí mají zato, že rok 2038 nebude dostatečný pro plnění mezinárodních závazků, ke kterým se Česká republika zavázala v rámci Pařížské dohody. Kritika se ale ozývá i z řad některých ekonomů. Ti argumentují, že spalování uhlí v elektrárnách se již nyní v některých případech nemusí vůbec vyplácet, a to především kvůli stále zvyšující se ceně povolenky na emise skleníkových plynů. Za každou tunu emisí vypuštěnou do atmosféry totiž provozovatel zařízení musí vyřadit jednu povolenku, přičemž její cena se v současnosti pohybuje kolem 25 eur za tunu. Tyto zvýšené náklady na výrobu by pak pocítili koneční zákazníci, kterým jsou tyto náklady promítány do ceny energií. Dle predikcí totiž bude cena povolenky nadále stoupat (dle Bloomberg NEF například až na 90 eur). Kupříkladu největší česká uhelná elektrárna Počerady přitom v roce 2019 vypustila do ovzduší 4,7 milionů tun emisí skleníkových plynů.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín Počerady. 4,7 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně.

Další kritika zaznívá i na způsob rozhodování Uhelné komise. Ta totiž nakonec rozhodla bez toho, aby byly nejprve zpracovány dopadové studie, které byly zprvu avizovány. I proto se nakonec hlasování o datu ukončení uhlí zdržel například zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, kterému chyběly dopadové studie na zaměstnanost a sociální oblast. Dle ministra průmyslu a obchodu ale bylo nutné dodržet slib vládě ohledně dosažení rozhodnutí do konce roku 2020. Absenci dopadových studií před časem kritizoval například i Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora, kteří rovněž mají v Uhelné komisi svého zástupce.

Rozhodnutí Uhelné komise z pohledu mezinárodního a evropského práva

Ačkoli mezinárodní ani evropské právo přímo nestanoví, k jakému roku by ČR měla ukončit využívání uhlí, je jasné, že aby bylo normám vyhověno, uhelný phase-out musí každopádně nastat. Uvážení České republiky se v tomto směru nevztahuje na otázku, zda by mělo být uhlí vyřazeno, ale kdy by se tak tomu mělo stát. Dle řady studií a emisních modelů pak rychlost útlumu a odklonu od uhlí představuje primární opatření, které lze ke splnění cíle obsaženého v nadnárodních normách, především pak v Pařížské dohodě o změně klimatu, využít. Odborné studie aplikující poznatky zpráv IPCC (např. Analýza Climate Analytics z roku 2019, která je zaměřena na konkretizaci požadavků na útlum těžby uhlí a jeho spalování z hlediska závěrů Zvláštní zprávy IPCC o 1,5 °C) docházejí k závěru, že nejzazším rokem ukončení využívání uhlí umožňujícím celosvětově dodržet čl. 2(1)(a) Pařížské dohody má být pro země EU rok 2031.

Zároveň podle čl. 4 (3) Pařížské dohody mají národní plány, díky kterým má být cíle obsaženého v čl. 2(1)(a) dosaženo, odrážet nejvyšší možné ambice daného státu. Proto pokud je podle odborných podkladů pro Uhelnou komisi pro Českou republiku možné ukončit spalování uhlí v letech 2033, 2038, nebo 2043 (ale nikoliv dříve), podle principu nejvyšších možných ambicí by bylo žádoucí vybrat alespoň nejbližší datum odklonu od uhlí. Současně je nezbytné zvolený přístup podrobně odůvodnit tak, aby bylo zjevné, že z hlediska hospodářské, sociální či energetické situace České republiky nebylo realistické dosáhnout dřívějšího než vybraného data, a to především v situaci, kdy analýzy mezinárodně uznávaných institucí, jako právě například výše citovaná Climate Analytics, naznačují něco jiného.

Je nutné rovněž poznamenat, že v brzké době lze očekávat i zpřísňování evropské legislativy, zvyšování ambicí a postupný posun k vyšší závaznosti pravidel na evropské úrovni v oblasti energetiky a klimatu za účelem dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Takové změny mohou v budoucnu vést mimo jiné k posouzení plánu ČR na útlum uhlí jako nedostatečného a k nutnosti jeho dodatečné a zrychlené úpravy, což může být spojeno s negativními dopady do hladkého průběhu dekarbonizace po stránce ekonomické a sociální.

Zelená dohoda pro Evropu zdůrazňuje důležitost dekarbonizace energetického systému a předpokládá „rychlé vyřazení uhlí a dekarbonizaci plynu“ jako součást plánovaného zvyšování ambicí v oblasti klimatu pro rok 2030. Nedávno představené plány Komise pak konkretizují toto stupňování ambicí tak, aby bylo možné dosáhnout nedávno schváleného cíle snížení emisí o 55 % v roce 2030, a rovněž cíle klimatické neutrality EU do roku 2050. To je ostatně hlavním záměrem připravovaného Evropského právního rámce pro klima (COM(2020) 80 final), který bude mít podobu nařízení, tj. evropského předpisu přímo aplikovatelného ve všech členských státech EU. Na jeho základě bude mít Evropská komise pravomoc posuzovat relevantnost opatření zavedených v členských státech z hlediska dosažitelnosti evropského cíle, a dávat členským státům přímá doporučení na úpravu vnitrostátních opatření, pokud budou shledána nedostatečná.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že nejenom, že ani jeden z cílových roků ukončení využívání uhlí, které jsou předmětem projednání Uhelnou komisí, není v souladu se závazkem ČR podle čl. 2(1)(a) Pařížské dohody, vybrané datum se ani nejeví jako praktické, vzhledem k velmi jasnému směřování evropské energeticko-klimatické politiky.

