Agrolesnictví se zvolna v ČR prosazuje jako alternativa zemědělského hospodaření

Josef Střítecký 29.5.2024 17:59

Agrolesnictví, jako pojem, je podporováno v rozvojových zemích. Má se za to, že pod stromy, nebo v jejich stínu, je možné pěstovat zemědělské plodiny, jako je třeba rýže, kukuřice, nebo zelenina, melouny atd. V pahorkatinách, kde funguje malý vodní cyklus, se tento proces uplatňuje při pěstování kávy, v zástinu vyšších stromů. Samozřejmě se to nabízí. Jde ale o to, co od toho očekáváme. Kvalitní les, ekosystémově komplexní, se svým mikroklimatem, a vývojovými cykly, tam nevzniká. Nezakládá se ani s vizí dlouhodobě udržitelné produkce, není chráněn proti přetěžbám, nikdo tam nic neví o těžebním etátu. O agrolesnictví se hovoří proto, že zemědělci uvažují i při sázení stromů stále jako zemědělci, tzn. počítají s tím, že kolik stromů v počátku vysadí, tolik jich po 20 - 25 letech vytěží. Zakládají tento "les" ve sponu cca 3 x 4 m, tedy počítají s výsadbou cca 800 stromy na ha (u nás průměrně 5600 ks/ha). A je jim líto, že ty čtyřmetrové pruhy nevyužijí. Jde o to, že takto řídká výsadba se dlouho v korunách nezapojí, tak proč toho nevyužít? Chápu, že zakládat vysokou zeleň lze provádět nespočetnými způsoby, - vysazovat větrolamy, vinice, olivové sady, aleje okolo cest, využívat ji jako rozdělovací linie vlastněných parcel, atd.. Ale není to les. Pokud by tedy ing. Klimánek přistoupil na to, že podporuje agro-sadařství, tak mu budu tleskat. Nemá to s lesem ale nic společného. Pokud bude takových agro-sadů v české krajině, - na nepřehledných zemědělských plochách, přibývat, bude to skvělé. Ale ničit tím les je hovadina.







