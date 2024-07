Bude sucho, budou povodně. Adaptovat se na obojí současně je těžká úloha

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Přehrady a vodní nádrže mohou být připraveny buď na sucho, nebo na povodně. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Naše krajina už není tak bezpečná, jak jsme byli zvyklí dříve. Častější požáry, sesuvy půdy, ohrožení liniových staveb. „Je to velké téma jak pro akademiky, tak pro uživatele krajiny, lesní hospodáře a zemědělce,“ míní děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU Róbert Marušák. Tématu se 6. června věnoval seminář Bezpečná krajina z pohledu složek IZS ČR, správců liniových staveb a dopravy v kontextu negativních dopadů klimatické změny, který se konal v Poslanecké sněmovně a které Róbert Marušák udělil záštitu.Podle Miroslava Trnky z Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) je už všem jasné, že se klima mění. Klimatologové jsou jen překvapeni, jak se oteplování zrychluje. Střední Evropa se otepluje o něco rychleji než zbytek Evropy.

Srážky zůstávají za posledních 200 let stejné, ale prognóza pro střední Evropu není příznivá. Projekce ukazují velkou variabilitu. „To znamená, že budeme mít jak sucha, tak povodně,“ konstatuje Trnka.

Frekvence extrémních jevů jako jsou suchá období a extrémní srážky se podle jeho slov obecně zvyšuje.

„Přizpůsobit se kombinovaným ohrožením, jakými jsou sucha a povodně, je obtížné,“ pokračuje Miroslav Trnka. „Na jižní Moravě je vyšší pravděpodobnost sucha, ale zároveň zde mohou velké škody způsobit i povodně. A infrastruktura, například vodní nádrže, nemůže být připravena na obojí současně.“

Roli hraje také to, že se se změnou klimatu prodlužuje vegetační období. Je tedy delší období, během kterého rostliny a stromy spotřebovávají vodu – a to pak vede k tomu, že v krajině dostupná voda dojde dříve.

V souvislosti se suchem, delší vegetační dobou a mírnějšími zimami roste riziko požárů. Rostliny rychleji vysychají a snadno hoří.

Adaptační opatření mohou jít cestou snížené těžby dřeva z lesů, aby se v nich efektivně vázal uhlík. Může se to ale i nevyplatit. Případný požár lesa může, co se týče emisí uhlíku, přinést horší výsledek.

Podle Trnky se bude počet požárních dnů zvyšovat. Rizikové je to zejména v okolí velkých vodních nádrží, kde bývají husté jehličnaté lesy. Po jejich shoření by byla plocha ohrožena erozí a smyv půdy by měl negativní vliv na kvalitu vody v nádržích.

Mění se i biologické parametry – vegetační doba startuje dřív a trvá déle. „A pak významně roste riziko škod z pozdního mrazu,“ připomněl začátek letošního roku Trnka, kdy v Česku pomrzlo mnoho ovocných stromů a ořešáků. Prodloužení vegetační doby podle něho nahrává také invazním druhům.

Silnější větry a bouře v zimním počasí jsou další prvek, který čím dál víc ohrožuje stromy. „Pokud půda nezamrzne, stromy si s větrem hůře poradí, což zvyšuje riziko jejich vyvrácení,“ konstatuje Trnka.

„Adaptace na klimatické změny nebude jednoduchá,“ konstatuje Trnka. „Nestačí se zaměřit na jeden nebo dva projevy změny klimatu. Je třeba zvyšovat retenci krajiny tam, kde má největší efekt, například v horní části povodí,“ říká Trnka.

Zlepšení retence zemědělských půd pomůže rostlinám, ale může snižovat dostupnost vody pro toky, což vytváří konflikt mezi zemědělským a hydrologickým suchem.

Trnka připomněl web Climrisk.cz a Firerisk.cz, které veřejnosti i veřejné správy poskytují rychlé, aktuální informace, což je vhodné pro plánování prací v lese či na poli.

„Nárůst teploty o jeden stupeň Celsia znamená, že vzduch zadrží o 7 % více vody, což vede k častějším bouřím,“ vysvětluje fyziku atmosféry Trnka. Týká se to víc tropů, protože v Antarktidě bouře nejsou, není zde v atmosféře dostatek vody a energie v ní uložené.

Aby technici nezapadli

Na příspěvek Miroslava Trnky navázal jeho kolega Aleš Farda, který zmínil konkrétní příklad spolupráce s energetickou firmou E.ON. „Vyvinuli jsme společně varovný systém pro řízení distribuční sítě,“ říká Farda. „Jeho jádrem je předpověď z pohledu energetiků nebezpečných jevů. Tedy bouří, větru, sněhu, námrazy…“

Systém je nastaven na velké rozlišení, rastr je půlkilometrový, s hodinovými aktualizacemi stavu. „To dává energetikům možnost včas připravit výjezdovou skupinu v konkrétní oblasti,“ konstatuje Farda. Výstrahu, že hrozí například námrazy, dostanou energetici s pětidenním předstihem.

Do budoucna se má systém dále rozvíjet tak, aby nabídl preciznější předpovídání krátkodobého pohybu bouřek, zavedou se i informace o vlhkosti půdy.

„To může být důležitá informace, když pracovní četa vyjede k přetrženému vedení, aby cestou nezapadla do rozmáčené půdy,“ vysvětluje Farda.

reklama