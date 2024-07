Achillova pata železnice? Stromy

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | jingoba / jingoba / Pixabay

Byly doby, kdy železnice a majitelé lesů úzce spolupracovali na tom, aby se v okolí dráhy nemohlo nic stát. Se zánikem parních lokomotiv ale tato spolupráce zanikla – a ze zákonů vypadla i povinnost udržovat podél tratí protipožární pásy. Dnes jsou v bezprostředním okolí vzrostlé stromy, které mohou ohrozit bezpečnost dopravy. Tématu se 6. června věnoval seminář Bezpečná krajina z pohledu složek IZS ČR, správců liniových staveb a dopravy v kontextu negativních dopadů klimatické změny, který se konal v Poslanecké sněmovně.Od moderních lokomotiv už nehrozí, že by les zahořel.

Co je ale aktuální téma, které do budoucna bude stále víc palčivé, jsou pády stromů a větví na železniční trať.

Opět se hledá cesta, jak by železnice a majitelé lesů mohli spolupracovat. Hovořila o tom na semináři k bezpečné krajině, který se konal v Poslanecké sněmovně, Jana Vybíralová z odboru provozuschopnosti – oddělení životního prostředí Správy železnic.

Lesní pozemky často přímo navazují na pozemky železnic. A často jde o vysokokmenné stromy. Z pohledu cestujících je to jistě zajímavé, z pohledu bezpečnosti železniční dopravy podstatně méně.

„Aktuální legislativa řeší rizika a bezprostřední ohrožení, ale ne systémově. Problém je, že poslední dobou padají na železnici nejen stromy, které jsou rizikové, ale i stromy, které jsou zdravé,“ říká Jana Vybíralová.

Za kolika zdrženími vlaků stojí stromy či větve, které spadly na železniční trať? „Jde asi o 900 událostí ročně, z nichž 108 má vliv na dopravu, ať už jde o samotné zdržení dopravy, nebo škody na infrastruktuře nebo škody na lokomotivách,“ uvádí Vybíralová.

V roce 2023 způsobil pád stromu či větve na trať škody v hodnotě 26 milionů korun. Zatímco pádů stromů či větví je v posledních letech zhruba stejně, výše škod narůstá.

Podle Správy železnic by bylo ideální, aby na železnici bezprostředně navazoval lesní porost tak, aby nejprve bylo nízké křoví, pak větší stromy a teprve ve větším odstupu vysoké stromy. Vnikl by jakýsi „V“ profil.

Správa železnic uzavřela s Lesy ČR memorandum, díky kterému vznikla pracovní skupina. Ta má ověřit vhodné postupy managementu lesů a vyčíslit ekonomické dopady změny lesnického hospodaření v ochranném pásmu podél železničních tratí.

Podobná pracovní skupina vznikla i ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem dopravy. Správa železnic zainteresovaným institucím předala datové vrstvy ochranných pásem pro železnici na území celé republiky.

Správa železnic upozorňuje, že úprava bezprostředního okolí tratí může mít i pozitivní vliv na biodiverzitu. Nízké křovinné patro či udržovaný pruh bezlesí je v naší přírodě cenný biotop. V bezprostředním okolí železnice je takové prostředí zcela bezproblémové a vítané.

Jana Vybíralová zmínila, že jsou v Česku vybrány čtyři demonstrační tratě, které vedou lesním úsekem. Na nich bude Správa spolu s dalšími institucemi hledat cestu, jak zajistit, aby byla železniční doprava bezpečná i v době, kdy klimatická změna přináší rostoucí počet nebezpečných meteorologických jevů, jako jsou vichřice, dlouhotrvající deště, sucho, námraza nebo extrémní bouřky, které mohou mít vliv na bezpečnost železniční dopravy.

Správa železnic už nyní ví, že to nebude snadné. Je totiž potřeba respektovat hned několik zákonů – zákon o drahách, lesní zákon, zákon na ochraně přírody a krajiny – které jdou leckdy proti sobě. Zejména pak zákon o drahách a lesní zákon se vzájemně v řadě bodů nerespektují.

Na Janu Vybíralovou navázal Zdeněk Šmída z Lesů ČR, který konstatoval, že kvůli velkým výkyvům klimatických podmínek narůstá počet pádů stromů na železnici, ale i do vozovek či do rozvodů elektrické energie.

Podle něj Lesy ČR zásadně změnily způsob obhospodařování lesů, zejména co se pěstování podél liniových staveb týče.

Šmída potvrdil, že vznikla pracovní skupina složená ze zástupců Správy železnic a Lesů ČR, která se věnuje otázkám lesnického hospodaření v okolí tratí. Podle jeho slov je cílem pracovní skupiny nastavení vzájemně vyvážených postupů pro zajištění bezpečného provozu na železniční dráze, přijatelných jak z pohledu SŽ, tak i pro LČR s ohledem na jejich zájmy v oblasti lesnického hospodaření.

První jednání pracovní skupiny proběhlo v březnu na lokalitě Červenka, jedná se o část lesa podél železniční tratě Olomouc – Přerov v CHKO Litovelské Pomoraví, kde byla vytipována problémová místa jak z pohledu Lesů ČR, tak z pohledu Správy železnic. Lokalita by se do budoucna měla stát pilotním projektem. Na místě bylo navrženo zřízení modelové lokality převodu lesa na les nízký s doporučeným obmýtím 25 let.

Přečtěte si také | Zabezpečme stromy podél silnic a železnic. Stát ušetří miliardy, tvrdí expert na lesy a krajinu Aleš Erber

„Lesy ČR poskytují Správě železnic od roku 2019 součinnost při vytipovávání stromů potenciálně nebezpečných pro provoz dráhy, včetně následného odstraňování stromů suchých, mechanicky poškozených nebo vykazujících příznaky špatného fyziologického stavu nebo chřadnutí,“ dodává Šmída.

Podle Šmídy nebývá s většinou druhů stromů systémový problém, potíže dělají jasany. „Strom vypadá jako zdravý, ale snadno se kvůli slabému kořenovému systému vyvrací při větru,“ konstatuje Šmída.

