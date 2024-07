Hasiče trápí špatná průjezdnost krajiny a měst

Břetislav Machaček 10.7.2024 09:27

Dopadne to tak, že kam není schopen vlastník zajistit dojezd, tak si bude

muset požár hasit sám. Ono to je zcela jasné, že se k požáru nebudou hasiči

prořezávat zarostlou lesní cestou pouze proto, že to vlastník zanedbal a

nebo si ji zarostlou prostě přeje. Ono se to chytrákům už vymstilo v NP ČŠ

a tak jinde přistoupili ke zprůjezdnění páteřních komunikací a kde to neudělají, tak se asi spoléhají na slíbené hasičské helikoptéry, ale ty

se svou hasební kubatůrou nikdy nenahradí pozemní techniku. A nejsou to

jen přístupové cesty, ale hlavně doslova "vypěstovaný" extrémně hořlavý

a výhřevný materiál ve formě souší, nahromaděného klestí a suché trávy.

To přímo volá po ničivém požáru , ale vysvětlit to opěvovačům požárů

lesů asi nemá smysl. Takže rada pro hasiče: kdo neudržuje dostupnost a

kdo se nesnaží eliminovat množství hořlavého materiálu, tak bude vyjmut

ze zásahů hasičů, kteří nebudou riskovat ztrátu životů a techniky pouze

proto, že někdo něco ZBYTEČNĚ zanedbal.

