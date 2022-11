Co je agrolesnictví a v čem by se nám mohlo zase hodit?

Petr Blažek 6.11.2022 06:56

Autor má evidentně zaměření na lesnictví, ale o agru toho moc neví.

Už v první větě se mýlí. Už naši předci před tisíci lety věděli, že když chtějí úrodu tak musí stromy vymýtit. Stromy a zemědělské plodiny si navzájem konkurují. Kdyby autor někdy hospodařil tak by věděl, že přibližně v okruhu rovnající se výšce stromu je úroda omezená a to tím více čím je sušší rok. To znamená, že tam pak prakticky neroste nic ani tráva. V obdobích vlhčích let se zase stromy svými kořeny snaží dostat do plochy pole kde se intenzivně hnojí a přiživit se. Dalším problémem ve vlhčím roce je , že ve stínu stromů nejste schopen půdu kvalitně připravit a zasít, protože tam prakticky za celý den neuschne povrch. To se projevuje hlavně při podzimním setí kdy už je krátký den.

Z toho vyplývá, že agrolesnictví si mohou dovolit oblasti, kde buď jim nezáleží tolik na výnosech plodin a doženou to dotacema a nebo tam kde mají zaručené srážky (typuji 900mm a výše) a zároveň dostatek slunečního svitu, aby pole vysychala. Z mých osobních zkušeností tomu odpovídá Francoucká Bretaň a Normandie.



