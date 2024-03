Co potřebuje uměle odchovaný tetřívek pro své přežití ve volné přírodě?

Břetislav Machaček 29.3.2024 10:04 Reaguje na Karel Zvářal

Popsal jste to výstižně a nezbývá než souhlasit. Navíc uměle odchovaným zvířatům scházejí znalosti předávané divokými rodiči

a to už je přímo předurčuje být levnou kořistí a nebo hynout na

nedostatek potravy, protože tu přirozenou neznají. U kuřic z

drůbežárny provozuji při obměně nosnic praxi, kdy prve pozorují

oddělené plotem ty staré nosnice, které postupně vybiju a nechám

pouze jednu "vychovatelku". Tu pak nechám ty mladé vždy půl roku

"vychovávat" a ta je naučí sledovat oblohu, zda tam není dravec

a následně jim ukáže, jak se před ním ukrýt. Naučí je i to, že

nemají u plotu provokovat sousedova psa a taky kde hrabat, popelit se a jaká tráva je nejlepší. Je to mnohem efektivnější, než by na to musely přijít samy bez "vychovatelky". Ono i kvočna mívala stejný význam a vychovala slepice zkušené a odolné více, než umělá líheň.

Včera jsem už v 19.30 potkal kousek za domem ve staré pískovně

u vody jezevce, jak "luxoval" žáby při množení. Totéž dělají lišky

a obojí tam před revolucí nežilo, ale byly tam žab stovky, desítky

bažantů, koroptví a zajíců. Nad poli vrzali skřivani a dnes? Pár

hladovějících predátorů, kteří už chodí vybírat odpadkové koše

na okraji vesnice. A k nim mají i přibýt šakali, vlci a medvědi?

Copak budou žrát oni? Ten zbytek srnčí zvěře a nebo ty ovce?



