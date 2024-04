Ekologická skupina z New Jersey nachází při úklidu pláží dost bizarností

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Téměř 80 procent celkového množství tvořily plasty v různé podobě. Nejčastěji šlo o uzávěry od lahví, následovaly obaly od potravin a sladkostí nebo sáčky, různé plastové úlomky a více než 10.000 plastových brček nebo míchátek na nápoje.

Plážová sezóna v americkém New Jersey už se blíží - a pokud se dá soudit podle loňského roku, brzy nastane ta pravá chvíle sbalit si vúdú panenky, prdící polštářky nebo čistící prášek na zubní protézy. To jsou jen některé z bizarních věcí, které v loňském roce posbírali v písku na pobřeží dobrovolníci z ekologické skupiny Clean Ocean Action (COA), napsal zpravodajský server Fox News.Na 3700 dobrovolníků shromáždilo a zlikvidovalo 176 206 předmětů z téměř 205 kilometrů dlouhého pobřeží New Jersey. Mnoho z nich bylo všedních a bohužel až příliš běžných, jako víčka od lahví, cigarety a kousky plastu. Ale našly se i kuriozity: dvacetikilový pytel rýže, figurka malého Yody nebo utržená hlava panenky Barbie.

"Je těžké to pochopit," poznamenala Cindy Zipfová, výkonná ředitelka skupiny COA. "Od bizarních, přes legrační až po opravdu nechutné věci, to si člověk prostě nevymyslí," řekla o nálezech. Mezi odpadky se nacházela například fritéza - kdo může donést na pláž fritézu, a pak ji tam nechat? O něco pochopitelnější byly nalezené boxerky, podprsenky, bikiny, falešné řasy, síťované punčochy či pánská tanga; méně už těhotenský test s neznámým výsledkem.

Téměř 80 procent celkového množství tvořily plasty v různé podobě. Nejčastěji šlo o uzávěry od lahví, následovaly obaly od potravin a sladkostí nebo sáčky, různé plastové úlomky a více než 10 000 plastových brček nebo míchátek na nápoje.

Přinejmenším někteří návštěvníci pláže byli podle ekologů při odhazování odpadků upravení. Při úklidu pláží se totiž našel i elektrický holicí strojek, nádobka s epilačním krémem, prášek na čištění zubních protéz, nůžky a velké zrcadlo. Byla tam i lopatka na smetí, dva hrnce s pokličkami a malá lednička.

A nechyběly samozřejmě zbytky jídla: šest ananasů a kokosový ořech, čínský koláček štěstí, plechovka tuňáka a krabice valentýnských bonbonů. To poslední jen dokazuje, že úklid pláží na pobřeží New Jersey je jako bonboniéra - nikdy nevíte, co najdete, dodává Fox News.

Nad některými posbíranými předměty dobrovolníci jen vrtí hlavou - hlavně proto, že je někdo nechal na veřejné pláži. K nim patřila pestrá paleta autodílů včetně plynové nádrže, čtyř autobaterií, nárazníku, vzduchového kompresoru a 24 pneumatik.

Skupina COA čistí pláže na začátku a konci každé sezóny už od roku 1985. Za tu dobu už sesbírali téměř 8,5 milionu kusů odpadků, z nichž recyklovali všechno, co bylo možné znovu zpracovat.

