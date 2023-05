Inženýři vyrábí drony z mrtvých ptáků, aby s nimi sledovali ptáky živé

Pozorovat ptactvo lze různými způsoby. V některých případech se ale badatelé potřebují dostat ke sledovaným opeřencům opravdu blízko, a to pak může být příčinou ptačího stresu i dalších nepříjemností. Inženýr z Technologického institutu Nového Mexika přichází se zajímavou alternativou. Dronem, který ptáky neplaší. Protože je celý vyrobený z jiných ptáků.

Uchovávání a konzervace biologických vzorků a přírodnin je důležitou součástí práce většiny přírodovědných oborů. Jednou z metod takové konzervace je i taxidermie. Preparování. Není to jen o „vycpávání“ trofejí střelených na safari. Taxidermicky se konzervují ryby, plazi, hmyz. A samozřejmě také ptáci.

Někdo tuhle disciplínu pojímá jako samostatné hobby, cosi jako pokročilé modelářství se součástkami kdysi živého materiálu. Není to zase tak morbidní, jak to na první poslech zní. A jak názorně dokládá příklad z Technologického institutu Nového Mexika, tenhle netradiční koníček může být důležitý a objevný i pro studium živých zvířat.

Je totiž zatím téměř nemožné zkoumat let ptáků zblízka. S pomocí dobrých kamer a dalekohledů je to sice možné zdálky, ale kdykoliv se k ptákům přiblížíte, je přirozenost jejich chování ta tam. A jak už se nejednou ukázalo, na ptáky – letící v hejnu anebo vysedávající v hnízdních koloniích – působí rušivě i dálkově ovládané drony. Bzučící létající krabičky se jim nelíbí.

Drony svými podivnými zvuky, atypickým letem i pouhou přítomností ptáky stresují. Dokáží je přehánět z místa na místo, vypudit z jejich útočišť. Mohou odehnat ptačí rodiče z hnízda, kteří pak nechají mláďata bez ochrany a krmení. Jiní ptáci zase mohou v obranné reakci na drony zaútočit, a tím může dojít k nechtěnému zranění.

