Jak moc škodí krajině meliorace? To prozradí revitalizované Sedmihorské mokřady

Petr Eko 26.8.2023 08:40 Reaguje na Jarek Schindler

Moc ne.. Za prvé - co je to "obrovský" 100 m3, 1000 m3, 1000000 m3 ??. Potom drenáže mají průměr cca 8-10 cm, tak si spočtěte, kolik je objem třeba 1 kilometru drenáže. moc ne. Pak hlavně - pokud by v nich stála voda, tak by se voda v nejnižších místech tlačila až na povrch a tím by se zamokřovala tato dolní oblast polí.

Pro zvýšení akumulace vody v polích je zásadní objem humusu v půdě a zhutněnost půdního profilu.

