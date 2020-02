Jeden snímek za tisíc slov: Divocí koně pomohli znovuzrození přírody

Jiri Kovalovsky 23.2.2020 22:27 Reaguje na Radim Polášek

Ano, tezka technika suplovala fyzicky vliv velkych herbivoru. Kdyz zmizela, biotop se zacal menit k horsimu (ostatne v Brdech je obdobny, ne stejny, pribeh s tim ze prestala delostrelecka strelba a tedy narusovani dopadovych ploch udrzujici druhovou bohatost).



Jedna zcela platna moznost je na zpusob http://www.beleco.cz/militarylife/.

Vice napriklad uz zmineny clanek

Conservation Potential of Abandoned Military Areas Matches That of Established Reserves: Plants and Butterflies in the Czech Republic

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0053124&fbclid=IwAR3L8jm4qglbkR01zsnmluyYBTeJ3ZS21CZOhBZHgEM_YyRZ5iCeu3Dsnx0



Nu a jeste lepsi moznost je pokusit se obnovit cely retez i s odpovidajicimi velkymi herbivory a to je Milovicka lesostep.



Ad "který biotop je huj a který fuj jsou pouze relativní lidská kritéria." - to je samozrejme pravda.

Je to pravda i pro eukalyptovou plantaz versus primarni prales.

I na starem betonovem parkovisti muzou treba pobihat sviznici. Je to huj nebo fuj?

I v tom repkovem poli neco malo zije.

