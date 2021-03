Lesníkům mohou při obnově lesa pomoci dříve opomíjené dřeviny. Třeba topoly

Karel Zvářal 6.3.2021 17:47

Nevím, no. Nestačilo by rok-dva počkat, až se paseka přirozeně zatáhne plevelnými bylinami (ostřicí...), kde přežitelnost sazenic je mnohem mnohem vyšší, než když to napráskají hned po těžbě do rozpálené (černé) hrabanky? Jinak nic proti topolům, ale to stínové garé vytvoří sama příroda, stačí jen nespěchat...

