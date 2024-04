Mělo by být dovoleno sbírat v lesích klestí? Správci lesů se na věc dívají různě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ukáznění návštěvníci lesů ve správě státního podniku Lesy České republiky (LČR) budou moci sbírat klestí i v případě, že by sběr byl možný po dohodě s vlastníkem lesa. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi. Zavedení sběru klestí s vědomím vlastníka obsahoval návrh novely lesního zákona. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na síti X oznámil, že toto ustanovení v novele nebude. Dosud sběr klestí, tedy větví do průměru sedmi centimetrů, nic neomezuje.

Zavedení sběru klestí s vědomím vlastníka by podle státního podniku posílilo práva vlastníků lesů. Lesy ČR podle mluvčí současný stav ani původní návrh nevnímají jako kontroverzní. "Ukáznění návštěvníci lesů vždy tuto možnost měli a mít budou i nadále. Těžební zbytky a klest v koncentrovaném objemu jsou každopádně obchodní komoditou, která má své místo v mixu obnovitelných zdrojů energie," uvedla.

Předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) Jiří Svoboda k chystané novele lesního zákona uvedl, že nikdo nechce omezovat ani vstup do lesů, ani sběr lesních plodů. Soukromí vlastníci lesů by sice chtěli, aby z preambule zákona vypadlo právo sbírat klest, což by ale podle Svobody nemělo znamenat, že klest nebude možné v lese sebrat. "Ale aby nebylo zaručeno, že to každý smí kdykoliv, kdekoliv, protože to si nemyslíme, že to je úplně dobře," řekl Svoboda. Členové SVOL obhospodařují 21 procent výměry všech lesů v ČR.

Podle Svobody je potřeba, aby v lese zůstávala část hmoty, aby tam zetlela a vracela půdě živiny. Další věc je podle něj to, že klest je dnes komoditou, která je předmětem prodeje. "To znamená, je tady nějaké štěpkování a energetické využití," řekl Svoboda. Podle jeho názoru nechtějí lesníci bránit tomu, aby si někdo třeba nasbíral trochu větví na oheň u rybníka. Ale v okamžiku, kdy by klest chtěl nakládat na nějaký vůz, tak už by měl potřebovat souhlas vlastníka lesa.

Městské lesy Hradec Králové považují případné zavedení sbírání klestí v lese jen se souhlasem vlastníka za zbytečnost. Ponechaly by současný stav. "V rekreačních lesích to bereme tak, že nám lidé pomáhají v lese uklízet. Nechal bych současný stav, vůbec nám to nevadí. Lesu to neublíží," řekl ČTK ředitel Městských lesů Milan Zerzán. Za větší problém považuje to, že lidé za sběrem klestí do lesů zajíždějí auty, ačkoliv je vjezd do lesů na lesní cesty zakázán.

Zavedení povolení na sběr klestí by podle Zerzána znamenalo značnou administrativu. Při samovýrobě palivového dřeva Městské lesy zájemcům prodávají dříví nejméně za 1000 korun. "Neumím si představit, kolik by člověk za takovou částku muset posbírat klestí. Hajný také není drábem, aby každého kontroloval, zda má doklad na to, že si nese v tašce čtyři šišky nebo kus dřeva," řekl.

Připomínkové řízení k návrhu lesního zákona skončilo 22. března a ministerstvo zemědělství v současnosti novelu na základě připomínek upravuje. V důvodové zprávě k zákonu o lesích ministerstvo uvedlo, že je žádoucí, aby lidé nemohli lesní klest odnášet zcela volně bez vědomí vlastníka lesa. Klest může plnit různé funkce, lidé ho používají třeba k topení v kamnech, v lese zároveň působí proti erozi.

Výborný k tomu napsal, že možnost sběru jen se souhlasem majitelů lesů byl požadavek vlastníků a vydal pokyn tuto část z návrhu odstranit. "Honit kempaře se dřevem na opečení buřta nebo babku s klestím na zádech fakt nechci," uvedl na síti X.

