Na Šumavě ubývá kůrovce. Těžby se snížily skoro o polovinu

Honza Honza 18.2.2025 06:33

Měli bychom si říci co proti kůrovci dělat a to by měl být především obsah článku. Věta: bezzásah si poradil sám, asi není nejlepší tvrzení.

Já vidím pestrý les, odrůdy odolnější suchu, více predátorů= pestřejší životní prostředí- fixace monokultury bezzásahem není nejlepší.

Obecně i zachycování vody, mrtvé stromy, staré odumírající stromy. Aktivní boj proti kůrovci=kácení.

Něco vznikne bez člověka, ale většina opatření vyžaduje člověka= bezzásah je hloupost.



