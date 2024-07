Největší mokřad Baleárských ostrovů. Stovky druhů ptáků a kvalitní pozorovatelny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Nechybí také volavky.

Albufera de Mallorca je přírodní park rozkládající se na půl druhém tisíci hektaru na severovýchodním pobřeží ostrova Mallorca, kde bylo zmapováno na 3000 druhů. Pro ornitology je to povinná zastávka na zdejší dovolené, pro ostatní vhodný odpočinek od pláží a turistického shonu.Přírodní klenot Albufera najdete u oblíbeného města Can Picafort, které je obklopené hotely a prvotřídními plážemi. Park se zástavbou odděluje silnice označená MA-12. Do přírodního parku se dostanete z této hlavní silnice, u které je také malé parkoviště. Zastavit se však dá i na opačné straně, nebo přijet autobusem. Následně se vydáte ke Gran kanálu, kolem kterého vede cesta do nitra parku a k informačnímu středisku. Autem je sem však vjezd zakázán. Vstupné se do s’Albufery neplatí.

V informačním centru Centre de Recepció sa Roca máte možnost si zakoupit knihy, brožury nebo pohlednice. Při naší návštěvě zde také byla výstava nádherných fotografií ptactva. Není zde ale občerstvení, toalety k dispozici jsou. Je důležité upozornit, že vítáni nejsou psi a v některých místech ani cyklisté. Na některých webech se dozvíte, že je potřeba bezplatná rezervace vstupu, nic takového jsme ale neměli.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Jedna z ptačích pozorovatelen.

Nedaleko informačního centra je opravená budova s interaktivní expozicí o historii místa, přírodních a kulturních zajímavostech. Obdivovat můžete v příhodnou dobu také orchidejovou zahrádku a další rostliny nebo hmyzí dům. Z těchto míst byste se měli vydat na některou ze čtyř procházkových tras. Nejkratší Es Cibollar měří 725 metrů a zavede vás na opačnou stranu kanálu. Podobně dlouhá je zelená trasa Sa Rosa. Jednou tolik měří trasa Es Colombars. Pro skalní nadšence a ornitology je pak nejdelší trasa celým parkem Cami den Mig, která čítá 11,5 km.

Na všech stezkách jsou ptačí pozorovatelny. Některé jsou i plně zakryté s pozorovacími okny, lavicemi a naučnými cedulemi. Nejvíce jich je v centru parku na kratších trasách. Někde jsou jen vyvýšená místa a jednoduché pozorovatelny. My jsme nevyrazili po žádné z tras, ale drželi jsme se kolem nitra parku, protože jsme s sebou měli kočárek. Cesty jsou sjízdné, ale dcerka by nejdelší trasu asi tolik neobdivovala.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Mokřady z terénní vyvýšeniny.

Výhodou i v turisticky nejoblíbenější době je, že zde není přeplněno, i když turisté také byli. Samozřejmě ptactva může být méně než v jiném období. Můžete si tak vychutnat pozorování plameňáka růžového (Phoenicopterus roseus), volavky stříbřité (Egretta garzetta), volavky rusohlavé (Bubulcus ibis) či tenkozobce opačného (Recurvirostra avosetta) a ibise hnědého (Plegadis falcinellus). Fascinující pohled si lze užít naprosto sám v pozorovatelně, pochopitelně dalekohled a fotoaparát s sebou. Neopakovatelné jsou také výhledy do krajiny plné mokřadních společenstev, tůní a vodních rostlin doplněné o vystupující kopce v pozadí. Při lehce foukajícím větru ani není takové horko.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Orchidejová zahrádka.

Přírodní park s’Albufera de Mallorca byl založen v roce 1988 a nejenže patří do soustavy Natura 2000, ale je zařazen také do Ramsarské úmluvy. Je nejvýznamnějším mokřadem na Baleárských ostrovech s rozlohou 1646 hektarů. Jeho počátky dle informačního průvodce sahají až do starověku. Zatímco část travnaté plochy se vyvinula v průběhu třetihor, současné mokřady vznikly někdy před 100 000 lety. Pobřežní duny jsou značně novější, vznikly přibližně před 10 000 lety.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Potkáte zde i kraby.

Mokřady jsou sycené z dešťových srážek, sezónních potoků a pramenů z a podzemních vodonosných vrstev. Části parku blíže moři také mořskou vodou. Vegetaci parku dominuje rákos obecný (Phragmites australis) nebo ostřice bažinná (Cladium mariscus) dalšími rostlinami je např. rdest ostnitý (Potamogeton pectinatus) a rohozec tuhý (Ceratophyllum demersum), jež žijí ponořené ve vodě.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Řeka Sant Miquel s horami.

Co se týče fauny, nejčastěji se vyskytujícím druhem ryb je úhoř říční (Anguilla anguilla). Hojně je v mokřadech rovněž bahenní žába skokan Perézův (Pelophylax perezi) a nejčastěji se vyskytujícími se plazy jsou užovka maurská (Natrix maura) a želva bahenní (Emys orbicularis). Setkat se zde můžete s 22 druhy netopýrů nebo 450 druhy motýlů.

Přečtěte si také | Záchranu vzácné lokality odstartovalo udání. Nyní je obec pyšná na svůj klenot

Pochopitelně nejzajímavější jsou ptáci, kterých zde zaznamenali 303 druhů. Mnoho z nich zde hnízdí, na 10 000 ptáků v přírodní parku zimuje. Natura 2000 v parku chrání 56 druhů, z toho pouze jeden je savec, a to netopýr dlouhonohý (Myotis capaccinii). Z opeřenců jmenujme například rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon), volavku červenou (Ardea purpurea), bukáče velkého (Botaurus stellaris), kachnici bělohlavou (Oxyura leucocephala), bukáčka malého (Ixobrychus minutus) nebo slípku modrou (Porphyrio porphyrio) a sovu pálenou (Tyto alba).

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek V mokřadech probíhá pastva.

V přírodním parku si na své přijdou také milovníci koní, protože zde probíhá pastva, ale také malorský skot a jiná hospodářská zvířata. Jedním z předních úkolů správy parku je pravidelná kontrola kvality vody. Každý měsíc jsou analyzovány fyzikální a chemické vlastnosti vody. Kromě toho jsou hlavní vodní toky pravidelně bagrovány, hráze udržovány v čistotě a průtok vody se reguluje pomocí stavidel. Spadne zde 350 až 1300 mm srážek za rok. Průměrná teplota je 15 °C.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek V parku byly zaznamenáno 22 druhý netopýrů.

Správa parku se snaží omezovat výskyt invazních druhů, jako jsou floridské želvy, divoká prasata a další invazní druhy, jako jsou kočky, kapři a cizokrajné rostliny. Historicky v oblasti fungovala řemesla založená na rákosových plantážích. Ten se používal na výrobu papíru.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kořínek Vůz místních rangerů.

Park s’Albufera de Mallorca je otevřen od 1. dubna do 30. září od 9 do 18 hodin, od 1. října do 31. března od 9 do 17 hodin.

