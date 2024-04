Nový ráj pro kokořínské trampy? Jak vznikl Národní park Krušné hory

Karel Zvářal 1.4.2024 07:15

Když máme ten významný cimrmanovský den, doporučuji ke shlédnutí dokument na V. nature o "Kambeku transylvánských medvědů" (od 15.4.). Cituji: "Lidé je vyhnali, ale oni se vrátili!" (upoutávka - medvěd běží po štítu chalupy). Je tam i otec zakladatel tohoto ochranářského úspěchu, snadno poznatelný podle řepy do pasu.



Bylo to natočeno ještě před incidenty v L.M. a D. dolině. Vypůjčím si část zprávy ze včerejška: "Podle největší opoziční strany Progresivní Slovensko však zákon není v souladu s unijním právem, které podle strany umožňuje odstřel jen prokazatelně problémových jedinců."



V unijním právu chybí pasáž o kvótách pro problémové, resp. nadbytečné, medvědy, aby se o radost z kambeku podělili všichni, nejen "zaostalí" venkovani. Jinak je to totiž permanentní Apríl, kdy meštáci si dělají z vidláků kody. Převahou hlasů odsouhlasí absolutní ochranu šelem (ve vybraných zemích Balkánu), a pohodlně usazeni v křeslech sledují dramatické zprávy a dokumenty z míst daleko od jejich domova.



Škodolibost je lidská vlastnost. A tak o tom, co kde bude, nerozhodují domácí, ale osvícení "nezaujatí" ouřadové s aktivisty ... A vo tom je.

