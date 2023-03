Podaří se návrat topolu černého do lužních lesů?

Karel Zvářal 12.3.2023 08:42

Topol černý jistě do luhu patří, množství jednotlivých dřevin by mělo splňovat požadavky dřevozpracujícího průmyslu, a co se týče ekologické všestrannosti a odolnosti k suchu, jsou velmi vhodné duby a lípy, a to jak v lesních porostech, tak i jako solitéry či liniová zeleň.

