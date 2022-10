Praha má první podzemní vsakovací rýhu na dešťovou vodu

Radim Polášek 14.10.2022 09:04

To jsem zvědav, jak se budou kroutit, až to pořádně obroste a potom v suchých a horkých letních slunečních dnech budou muset na ty střechy denně pumpovat x kubíků vody, aby to nevyschlo a neodumřelo. Pravda, uvnitř nebude v létě horko a v zimě méně zima.

Případně pokud to nebude periodicky proplachováno třeba při silnějších srážkách, když se to při takovém množství dodévané, vody, která se odpaří, to omezené množství půdy zasolí a rostliny začnou kolabovat i při dostatku vláhy.

