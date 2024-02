Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Rox Middleton / Bristolská univerzita Borůvky. Barva pigmentu je červená, vypadají ale modře.

To, co borůvkám dává jejich modrou barvu, jsou drobné vnější struktury ve voskovém povlaku borůvek. Stejné je to u švestek, trnek, plodů jalovce. Zjistili to vědci z Bristolské univerzity Ve studii, která byla zveřejněna v časopise Science Advances , vědci ukazují, proč jsou borůvky modré. Pigment ve slupce plodů je totiž tmavě červené barvy.

Za modrou barvu může vrstva vosku, která je tvořena miniaturními strukturami, a ty rozptylují modré a UV světlo. Díky tomu mají borůvky pro člověka modrý vzhled a pro ptáky modré UV záření.

Chromatická modrá UV reflexe vzniká v důsledku interakce náhodně uspořádaných krystalických struktur vosku se světlem.

Diagram znázorňující, jak struktura vosku odráží světlo

„Modrou barvu borůvek nelze 'extrahovat' mačkáním - protože se nenachází v pigmentované šťávě, kterou lze z plodů vymačkat. Proto jsme věděli, že na té barvě musí být něco zvláštního,“ říká Rox Middleton, výzkumný pracovník na Bristolské škole biologických věd.

„Sebrali jsme z plodů vosk a znovu ho vykrystalizovali na kartě, a tím se nám podařilo vytvořit zcela nový modrý UV povlak,“ dodává Middleton.

Ultratenké barvivo má tloušťku asi dva mikrony, a přestože je méně reflexní, je viditelně modré a dobře odráží UV záření, což možná otevírá cestu novým metodám barvení.

Většina rostlin je pokryta tenkou vrstvou vosku, který má mnoho funkcí. Mnoha z nich vědci stále nerozumějí. Vědí, že může být velmi účinný jako hydrofobní, samočisticí povlak. Aktuální výzkum odhalil, jak důležitá je tato struktura pro viditelné zbarvení.

Nanesený vosk.

Tým nyní plánuje hledat jednodušší způsoby, jak povlak znovu vytvořit a aplikovat. To by mohlo vést k vytvoření udržitelnějšího, biokompatibilnějšího a dokonce jedlého UV a modře reflexního nátěru.

Kromě toho by tyto nátěry mohly mít stejné vícenásobné funkce jako přírodní biologické nátěry, které chrání rostliny.

„Bylo opravdu zajímavé objevit tento dosud neznámý mechanismus zbarvení. A ještě více vzrušující bylo, že se nám podařilo toto zbarvení reprodukovat a vytvořit nový modrý povlak, který ještě nikdo neviděl,“ říká Middleton.

