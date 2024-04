František Dvořák 23.4.2024 14:43

Tak to se mi nechce ani věřit. Nikdy v životě jsem nepracoval v lese. Celý život jsem prožil v zemědělství. Nevím, kolik je to let, kdy jsem mluvil s jedním člověkem, který pracoval v lese jako manuelní pracovník, už i za komoušů. Bylo to asi 2 r. po vypuknutí kůrovcové kalamity. Ten mi doslova řekl. Že tu nebyl kůrovec, pouhé keci. Každé jaro jsme kladli pasti (byly v podstatě takové, které jsou dneska prezentovány jako novina). A to bys nevěřil, kolik toho kůrovce jsme pálili. A hajní po nás v tomto směru šli. Dnes toto nikdo nedělá. Pravdou je, že někdy v r. 1994-95 byla funkce hajných v lese zrušena a hospodaření se soustředilo pouze na vývoz kvalitního dřeva z nekvalitních komunistických lesů na západ. No, dopadlo to s lesem jak to dopadlo, dnes vyvážíme nekvalitní dřevo z kvalitních kapitalistických lesů. Jsem zvědav, kdy kdo vynalezne jako nóvum staré hospodaření na polích (dojde k tomu, jako došlo k poznání, že je nutné v lesích hospodařit. Pak si můžeme říci, vždyť mi jsme se vrátili do komunismu.

Odpovědět