Snižte dávky dusíkatých hnojiv při hnojení slámy, doporučují vědci

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) zveřejnili novou metodiku o přínosech a rizicích užívání dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy. Z jejich výzkumu vyplývá, že dávky dusíku doporučované v současnosti odbornou literaturou i povolené legislativou jsou zbytečně vysoké a nereflektují dostatečně aktuální změny klimatu ani povětrnostních podmínek. Vlivem nevhodné aplikace dusíku tak dochází nejen k nepříznivému nárůstu emisí a znečišťování podzemních vod, ale i k vyšším ekonomickým výdajům. Pro udržování půdní úrodnosti je jedním z vhodných zdrojů organické hmoty sláma. K podpoře jejího rozkladu se běžně používají dusíkatá hnojiva. Na rozdíl od dřívějších poznatků bylo zjištěno, že v důsledku měnících se povětrnostních podmínek s častějšími přísušky se v letním a podzimním období rozloží jen menší podíl zapravené obilní slámy (bez hnojení 25–30 %, po hnojení dusíkem 30–50 %). Rozdíl mezi hnojenou a nehnojenou slámou je tedy zanedbatelný. Co už však zanedbatelné není, že dusík aplikovaný na podporu rozkladu slámy v horkých letních měsících může významně zvyšovat emise CO2 a NH3. Výsledky pokusů potvrdily, že největší ztráty dusíku únikem amoniaku z kejdy nebo digestátu vznikají do 6 hodin po aplikaci. Na místě by proto byla i úprava v současné legislativě hnojení. Ta nyní nařizuje zapravení do 24 hodin, resp. 12 hodin po aplikaci. „Nové šetrnější postupy v zemědělstvísi vyžádají řadu změn nejen v hnojení a ochraně rostlin, ale i ve zpracování půdy, v pěstování nových druhů a odrůd polních plodin a meziplodin. Pěstované plodiny nemůžeme hodnotit jen jako zdroj sklízených produktů, ale jako součást krajiny včetně jejich vlivu na kvalitu půdy, vody a dalších složek životního prostředí,“ doplňuje odborník na výživu rostlin a hnojení Pavel Růžek. Snižte dusík a nechte slámu déle ležet, ušetříte tak peníze, půdu i emise Vzhledem k omezenému využití dusíku z minerálních hnojiv používaných na podporu rozkladu slámy doporučuje nová metodika snížit jeho dávkování z dosud doporučovaných 8–10 kg N na tunu slámy na 4–5 kg. Vyšší dávka 6–10 kg je možná pouze v případě, že po hnojení následuje osetí ozimou řepkou, popř. meziplodinou s vyššími nároky na výživu dusíkem. Pokusy navíc jasně prokázaly, že dusíkatá hnojiva je výhodnější použít na slámu ponechanou na povrchu půdy 3 a více týdnů. Kromě lepšího rozkladu zajišťuje mulčování slámou zadržení vody, uhlíku a živin v půdě, omezuje prohřívání povrchu i erozi. V souvislosti s těmito poznatky navrhují výzkumníci z VÚRV také vhodná agrotechnická opatření pro snížení znečišťování vod a ovzduší. A věnují se rovněž ekonomickému dopadu. Pokud se pouze u 10 % plochy obilnin sníží dávky dusíku v minerálních hnojivech na podporu rozkladu slámy, dojde při současné průměrné ceně dusíku k roční úspoře 150–200 milionů korun. Důležitý je tak nyní nejen přístup státu, ale i široké zemědělské veřejnosti. Úpravou zaběhnutých agrotechnických postupů mohou zemědělci ušetřit jak své finance, tak naše ovzduší. Metodiku Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy vypracoval autorský tým vědců z Výzkumného ústavu rostlinné výroby pod vedením Gabriely Mühlbachové a Pavla Růžka. Vycházeli při svých závěrech z náročných polních pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách, probíhajících v letech 2017–2021. Metodika byla zpracována v návaznosti na eurounijní Zelenou dohodu, se zaměřením na snížení dávek dusíkatých hnojiv, emisí NH3, CO2 a omezení znečišťování vod nitráty. reklama tisknout poslat Dále čtěte | Reklamu na veterinární přípravky patrně čeká zákonná regulace Web nabídne uprchlíkům z Ukrajiny práci v zemědělství a lesnictví Experti: Zemědělská půda je považována za dobrou protiinflační investici

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. pp pavel peregrin 3.3.2022 05:30 Pavla Růžka si jako odborníka vážím, v oboru výživy rostlin je to špička. Nakolik tento článek postihuje závěry výzkumu VÚRV nevím, proto si dovolím z mého pohledu doplnit ještě několik informací.

Předně, pro vyrovnání poměru C:N není vhodné jakékoliv dusíkaté hnojivo, ale pouze to s amonnou formou, což splňují výše uvedená kejda, částečně digestát a pak síran amonný.

U síranu je problém, že se přešlo hlavně na granulovanou formu, která moc neumožňuje rovnoměrné pokrytí slámy. Co se kejdy týká, tak tu lze ošetřit inhibitorem nitrifikace a podstatně déle zachovat amonnou formu dusíku. Pouze amonná forma totiž může sloužit jako potrava bakteriím, nitrátová ani urea forma nikoliv, nemá tedy smysl na slámu aplikovat ledky a močovinu, i když i ledek amonný s vápencem je lepší než nic. Tuto informaci v článku postrádám.

Co se týká ponechání slámy dlouho na povrchu půdy, tady se již dostáváme trochu do rozporu s teorií a praxí, protože zdaleka ne vždy je to možné takto provést. Je to dáno tím, co za plodinu bude následně pěstováno a tedy jak dlouhé bude meziporostní období.

A jako poslední by určitě bylo vhodné uvést, že jednotlivé typy půd se mezi sebou významně liší v mikrobiální rozkladné činnosti, tudíž někde je sláma rozkládána i bez aplikace dusíkatého hnojiva a někde ani zúžení poměru C:N nestačí a sláma i v případě vhodných vláhových podmínek leží v půdě dost dlouho prakticky nedotčená.

Za současných cenových podmínek, kdy tuna ledku se pohybuje někde mezi 15-16 tisíci korun, si opravdu každý dle mého názoru hodně rozmyslí aplikaci na slámu a raději hnojivo použije v době vegetace plodiny, i když to zúžení poměru má samozřejmě plné opodstatnění. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

