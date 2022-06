Stokrát opakovaná mozaika se stává sečí

Břetislav Machaček 14.6.2022 10:01

Včera jednu rozkvetlou neprodukční louku posekli traktorem, rozmulčovali

a po dešti taky rozjezdili. Dnes ráno druhou mulčovacími traktůrky. Co na

to říci? Kecy v kleci a vše jede po staru. Než to nechat rozkvést a pak

zmulčovat i s hmyzem na květinách, tak to už raději před rozkvětem, aby

tam nebyl. A prosím toto řídí odborníci s tituly a placení za ochranu

přírody. Už nemám sil to ani komentovat.

