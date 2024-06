V podhůří Bílých Karpat vysel farmář motýlí dálnice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Několik kilometrů pásů lučního kvítí v lánech mezi poli ozdobilo krajinu v podhůří Bílých Karpat. Takzvané motýlí dálnice tam vysel soukromý zemědělec a vystudovaný botanik, zoolog a ekolog Martin Smetana, majitel Farmy Blatnička."Za malé peníze jsem tím pro přírodu udělal hodně muziky," řekl Smetana v rozhovoru s ČTK s tím, že motýlích dálnic ještě přibude.

Motýlí dálnice vznikly v katastrech obcí Blatnička, Velká nad Veličkou a Tvarožná Lhota na Hodonínsku. Osm úseků vysázených lučních květin spojuje pečlivě vybrané lokality. Celkem jde asi o 3,6 kilometru pásů lučních květin, kdy nejdelší u Velké nad Veličkou má asi 1,1 kilometru.

"Života v zemědělské krajině neustále ubývá a i přes vypisované dotační tituly a veliké peníze do toho vkládané se to nemění. Já jako malý zemědělec jsem si řekl, že pro přírodu udělám něco ve svých možnostech. Snažím se dlouhodobě šetrně hospodařit s krajinou a motýlí dálnice je zatím to nejlepší, co se mi podařilo," uvedl Smetana.

Cílem motýlích dálnic je podle něj především podpořit biodiverzitu krajiny, kdy podmínky pro život v pásech mezi poli najdou nejen motýli, a to včetně těch chráněných. Třeba v ČR vymírající modrásek komonicový, vzácný modrásek hořcový, otakárek fenyklový, bělásek řepový a další.

Podmínky pro život tam najdou i další druhy hmyzu, ale také ptáci či drobná zvěř. Jde zároveň o významnou ochranu proti erozi, kdy motýlí dálnice zadržují ornou půdu na polích. Bonusem pro zemědělce je pak velmi kvalitní seno pro dobytek v zimě.

"Je vidět, že i malá změna v krajině má na krajinu značný dopad, a to za zlomek peněz," uvedl Smetana.

Motýlí dálnice se začínají stávat vyhledávanou turistickou atrakcí, kdy si lidé pásy květin fotí či si s nimi dělají takzvaná selfie. Nejvíce viditelná je asi ta u Tvarožné Lhoty, je možné ji spatřit z frekventované silnice. Osázených pásů lučních květin mezi poli v budoucnu ještě přibude. Smetana má v plánu další úseky a ozývají se mu i další majitelé zemědělské půdy, že by motýlí dálnice na svých pozemcích chtěli také.

