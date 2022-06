Věděli jste, že hroši neumí plavat? Co to tedy ve vodě dělají?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Hroch je skvěle adaptovaný k životu ve vodním prostředí. Jeho končetiny jsou vybaveny silným svalstvem, které je vynikajícím pohonem pro pohyb ve vodě. Ale ne k plavání.

Hroch obojživelný je krásné (a nebezpečné!) zvíře, stravuje se zdravě, rádo se sluní. A jde o třetího nejtěžšího suchozemce na světě. Ale ve vodě je jako doma. Málo se už však ví, že hroch ve vodě vlastně neplave. Jde spíš o jakýsi podvodní cval. Ale zatraceně rychlý.

Četná videa, zachycující hrochy pobublávající při břehu, rochnící si ve vodě, případně hrochy útočící na čluny s rybáři nebo neopatrnými turisty, zaznamenávají věrně jejich pohyb (a nebezpečnost), ale nikoliv skutečné plavání.

Hroch je skvěle adaptovaný k životu ve vodním prostředí. Jeho končetiny jsou vybaveny silným svalstvem, které je vynikajícím pohonem pro pohyb ve vodě. Ale ne k plavání. Co to tedy v té vodě u všech všudy dělají, když se viditelně hýbou kupředu i do stran, a přitom neplavou?

Odpověď je pro někoho trochu nečekaná: hroši buď chodí či běhají po dně nebo se od něj odráží. Ve větší hloubce dokonce mohou i „hopkat“ po zadních. Stejně, jako když malé lidské neplavce, vybavené nafukovacími rukávky, pustíte do mělkého bazénku. Pohybují se, to ano a často velmi čile, ale neplavou. Odráží se ode dna. A zrovna tak hroši.

Ti téměř vždy udržují určitý kontakt se dnem, po němž chodí nebo se od něj odpruží. Právě tehdy využijí své svalnaté končetiny jako pohonu. Ano, po krátký moment pak „plynou“ ve vodě bez kontaktu s pevným dnem. Ale opravdové plavání to není, stejně jako skok daleký u klokana ještě není aktivní let.

To, co pomáhá hrochům udržet kontakt se dnem pod vodou, je kombinace jejich hmotnosti, tělesných tvarů a proporcí, včetně nezvykle vysoké hustoty kostí. Vodní prostředí sice zvyšuje odpor při pohybu, ale zároveň zvíře nadnáší. Jako torpédo, které vypadá spíš jako váleček. „Tento zvýšený vztlak účinně působí tak, že se voda stává mikro-gravitačním prostředím,“ píše studie z roku 2009, zaměřená na kinetiku podvodního hrošího pohybu.

Vodní skotačení mají hroši o dost snazší než lidé, protože dokáží zadržet dech. Na jedno nadechnutí vydrží s přehledem 10 minut pod vodou. A když je nablízku nějaký problém nebo jsou zranění, vydrží pod hladinou klidně i 20 minut. Po svých do bezpečí pak dokáží urazit po dně hodný kus cesty. Hloubkám se ale vyhýbají.

