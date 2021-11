Vnímání stromů v české společnosti pohledem sociologů

Milan Slatinský 10.11.2021 09:31

Tento problém není jen ve vztazích ke stromům, ale ke všem rostlinám, které používáme v sadovnické kompozici ke zlepšení životního prostředí. Ukazuje se, že i lidé, kteří v dnešní dezinformační a podvodné době vystupují jako znalci, neví a neumí. Pronášejí nám své naučené argumentace, ale nejsou schopni nám sdělit ty nejdůležitější, kterými se sadové úpravy v prostředí obcí a měst, kde žijeme, liší od lesů, vod a strání české krajiny. Je to především a důrazně znovu a znovu především PSYCHOLOGICKÉ VNÍMÁNÍ KRÁSY ČLOVĚKEM. Krásy, která má svůj vnitřní řád navazující na krajinu a zákonitosti živé přírody vůbec. Tudíž musí mít vždy směřování idejí sadovnických kompozic k dojmům a iluzím, PŘIBLÍŽENÍ všech činností člověka a jeho staveb, narušujících přírodu či lépe řečeno krajinu daného území, K PŘÍRODĚ. To znamená, že do lokalit obcí a měst zahraní architekti přenášejí ty inspirační kombinace, kterými nás inspiruje ve volné přírodě celek Živé přírody, jenž nás, lidí, po tisíciletí učí myslet. Bohužel, musíme konstatovat, že dodnes, přes chamtivost a primitivitu autorit moci, nadřazujících se nad všechny lidí, přírodu a princip Života na Zemi, toho podstatného moc nevíme. Pouze se domníváme nejrůznější odpovědí na otázky, na něž zatím nemáme pravdivou průkaznou odpověď. Přes technický pokrok, o duši člověka víme žalostně málo. To znamená, že také většina i vzdělaných lidí v problematikách přírody, neví, nezná a neumí. Totiž sadové úpravy byly a nutně znovu musí být součástí výtvarného umění. Zahradní architekti jsou tu více, než malíři obrazů, které obohacují náš interiér. Zahradní architekti kombinacemi rostlin a zahradních prvků, vytvářejí tisíce takových obrazů nejen v daném určitém čase a prostoru, ale také v obraze, který každý člověk je schopen vnímat podvědomě. Tudíž v obraze každoročních proměn v průběhu každého roku po výsadbě, a také v obraze proměn života rostlin, zejména dřevin, tudíž včetně stromů. Tyto proměny, nutně musí vzít v úvahu zahradní architekt a zřetelně si představovat ve stěžejních časových horizontech obrazy, jež přibližují celkový obraz proměn lidem, kteří v daném prostředí žijí a zanechává v nich podvědomě potřebné dojmy k životu. Není pochyb o tom, že je člověk k životu potřebuje stejně, jako svěží vzduch a čistou pramenitou vodu. Teprve pak slyšíme většinově lidí spontánně hovořit o kráse. Tudíž ne všichni přírodovědci mají schopnost tuto krásu tvořit a hodnotit ve směru psychického působení na lidi. Po roce 1989 na mnohých exponovaných místech republiky, přes investice, které samosprávy do zeleně vkládají, očividně si s ní nevědí rady a dnes v rukou laiků, spousta exponovaných ploch ostudně připomíná rumoviště s dojmy ze smeťáku. Nakonec všem takovým dám jednu radu: "Vezměte si ve svém bydliště nějaký exponovaný pohled, vyfoťte si jej, zarámujte jako obraz a povězte si jej do obyváku. Pokud se vám to nebude líbit, zamyslete se proč. Možná, že vás to nasměruje k tomu, jak přemýšlí zahradní architekt a proč architekturu životního prostředí, t.j. zejména SÚ a JTÚ musí v dané lokalitě tvořit pokud možno jeden autor a všichni ostatní odborníci a laici při této tvorbě musí mít pouze poradní hlas, který má největší význam při vypracování zadání pro tvůrce sadovnické kompozice.

