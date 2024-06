Z Prahy dnes odletěli tři koně Převalského do Kazachstánu

Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha Cílem projektu v Kazachstánu je obnovit i tam populaci divokých koní ve volné přírodě. V následujících pěti letech chce Zoo Praha do oblasti stepí Altyn Dala převézt zhruba 40 koní.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Z vojenského letiště v pražských Kbelích dnes kolem 14:30 odletěli v armádním letounu CASA tři z původně plánovaných čtyř koní Převalského do Kazachstánu. Na pražském letišti Kbely to řekl Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, která návrat koní do přírody organizuje. Jeden z koní byl podle Miroslava Bobka v přepravním boxu neklidný, proto zůstal v Praze. Další čtyři koně měla vypravit z Berlína tamní zoologická zahrada, letoun však měl závadu, a převoz tak bude mít 48 hodin zpoždění."Naložili jsme do letounu CASA tři koně Převalského, dvě klisny a jednoho hřebec. Plánovali jsme čtyři, ale jeden z těch hřebců si začal v tom přepravném boxu sedat, a tak jsme se rozhodli ho nepřepravovat, bylo by to pro něj riziko," řekl Bobek. Kůň musí při přepravě stát, aby se mu prokrvovaly nohy, vysvětlil. "Během tak dlouhého transportu by mu mohly v podstatě odumírat, takže ty koně musejí stát," dodal. Hřebec Pelle je nyní v Troji a je podle Bobka v pořádku.

Dnes nebudou přepraveni ani další čtyři koně, kteří měli být transportováni z Berlína. "Měly letět dva stroje, bohužel se ukázalo, že ten z Berlína měl závadu a odlet bude mít zpoždění zhruba 48 hodin," sdělil Bobek.

Před nakládkou do přepravního boxu byli koně uspáni, aby je veterináři mohli vyšetřit a mohli jim odebrat vzorky krve. "Když se probouzeli, tak jsme je naložili do přepravních boxů. Po dobu cesty tak budou sice utlumení, ale budou při vědomí," popsal Bobek. V letounu je také nízká teplota, aby se zvířata nepřehřála. S koňmi jsou v letadle veterinář a chovatelé, kteří je cestou kontrolují, dávají jim napít, případně najíst, řekl Bobek.

Podobný transport by se podle Bobka mohl konat každý rok. Konkrétní jedince pro přesun do volné přírody zahrada vybírá podle několika parametrů, jako je věk, pohlaví, ale i povaha. Koně budou nejen z pražské zoo, ale i z dalších evropských zoologických zahrad. Podobný projekt připravuje zoo také pro Údolí klášterů ve východním Mongolsku.

Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, v lidské péči ale byla stabilně rostoucí populace, která umožnila reintrodukci druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska. Na ní se podílela i Zoo Praha devíti transporty koní Převalského do západního Mongolska v letech 2011 až 2019. Do Mongolska pražská zoo v projektu Návrat divokých koní zatím přepravila 38 koní.

Cílem projektu v Kazachstánu je obnovit i tam populaci divokých koní ve volné přírodě. V následujících pěti letech chce Zoo Praha do oblasti stepí Altyn Dala převézt zhruba 40 koní.

Přečtěte si také | Návrat koní Převalského do přírody je věc, která se opravdu povedla, říká Miroslav Bobek

Pražská zoo chová koně Převalského od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. V zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 230 hříbat. V evropském chovném programu je asi 850 koní Převalského a dalších zhruba 300 jich je mimo tyto programy.

reklama