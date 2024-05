Jak mohou dobří lidé zabít zvíře? Koláčem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Lesy hl. m. Prahy Mrtvá daněla. Žaludeční kolika.

Dvaadvacátého května se na Facebooku Lesů hlavního města Prahy objevila informace o mrtvé daněle z jejich zookoutku Divoká zahrada v Hostivaři.Daněla patřila do tříčlenného stáda bílých daňků. Za její smrt nemůže stáří, vlk nebo jiná přirozená příčina.

Mohou za ni lidé. Velmi pravděpodobně dobří lidé, kteří chtěli roztomilé zvíře jen nakrmit.

Jenže velké množství pečiva způsobilo daněle žaludeční koliku a smrt.

Krásná, bílá daněla je jen další obětí toho, že lidé nevědí, že cizí zvířata není možné krmit kdečím. Anebo nerespektují cedule, které krmení zakazují.

Proč to tak je? Nemám pro to žádná data, jen svou osobní zkušenost.

Je totiž něco magického na okamžiku, kdy se svým dítětem krmíte nějaké zvíře. Vlhké zvířecí pysky jemně a vlhce seberou z dlaně nabízené jídlo.

V dětech to zpravidla vyvolává nadšení, rodiče mají dobrý pocit z krásných chvil prožitých s dítětem.

A jediné, co se s tím asi dá dělat, je osvěta.

Opakovat lidem, rodičům, dětem, že koláč není pro danělu, ovci, kozu, koně… to pravé. Ani suchý, tvrdý rohlík. Rozhodně ne bez vědomí a svolení majitele zvířat.

A že někdy může být problém i jen naškubat něco v okolí a krmit zvířata tím.

Na Ekolistu kdysi Zuzana Šrůmová popsala, jak se krmení zvířat dotýká chovatelů.

A že je často možné se s majitelem domluvit, a třeba se místo jednoho rohlíku dostanete k přivalení balíku sena nebo plnění napáječky.

O nepoučitelných krmičích ví své i zoologické zahrady. A i ornitologové varují před krmením kdečím.

Je to prostě tak, že nepoučení lidé by v dobré víře zvířata ukrmili k smrti. Musíme jim vysvětlit, proč to není dobrý nápad. Dost možná to nevědí. Vždyť je to jen jeden rohlík.

