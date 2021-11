Jak uspořit za energie tady a teď: vytápění domácnosti a spotřeba teplé vody

11.11.2021 09:42

Otázka napuštěný dřez vs. tekoucí voda není tak jednoznačná. Změřte si někdy, jak dlouho trvá napuštění dřezu proudem vody jako při mytí tekoucí vodou a porovnejte s dobou mytí. Ne vždy napuštěný dřez zvítězí. Donedávna též platilo, že úspornější je mýt nádobí v myčce. Od dob zavedení úsporných programů, kdy se musí myčka na jednu várku pustit dvakrát za sebou aby aspoň něco umyla už to také není tak jasné :-) Ale lidi to mají rádi, tak proč jim to nesplnit.

