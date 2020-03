Máte rádi medvědí česnek? Poradíme, jak ho sbírat šetrně k přírodě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zavření restaurací, posiloven, kin, obchodů a dalších míst, kde obvykle trávíme čas, zavedlo spoustu lidí do přírody. Organismus oslabený stresem a špatnými zprávami je třeba posílit kontaktem s přírodou. Znalci přírodního bohatství navíc mohou občas utrhnout nějakou tu bylinu a zvětšit své domácí zásoby potravin v době, kdy se nemá zbytečně chodit nakupovat.A protože jsme v době takzvaného jarního aspektu, kdy vyrůstají a vykvétají světlomilné rostliny, najdete v lesích medvědí česnek. Jeho příznivé účinky na zdraví z něj udělaly vysoce žádanou bylinu. Kdo by dnes nechtěl mít doma pesto z medvědího česneku?

Mezi jeho výhody patří, že je zadarmo. Mezi nevýhody se počítá jeho podobnost jedovaté konvalince vonné a ocúnu jesennímu. Jejich konzumaci byste se měli vyvarovat.

Jak tedy medvědí česnek sbírat, pokud zároveň chcete chránit přírodu?

Vyhněte se zvláště chráněným územím. „Medvědí česnek, stejně jako jakákoliv jiná rostlina, se nesmí trhat v jakékoliv přírodní rezervaci,“ říká Jiří Rom z odboru ochrany prostředí pražského magistrátu. V Praze jde například o Divokou Šárku, Klánovický les, Cyrilov, Chuchelský háj, Vinořský park, Šanci, Radotínské údolí a další.

Mimo chráněná území se medvědí česnek trhat smí, ale jenom „pro osobní potřebu“, nikoli na prodej. Je to bylinka, která se snadno poškodí. „Pokud se na jedno místo vrhne během několika málo dnů dav lidí, reálně hrozí, že v dané lokalitě populaci česneku poškodí natolik, že nebude dlouhodobě životaschopná,“ upozorňuje Jiří Rom.

A dodává: „Když už někdo nutně musí trhat česnek, pak bych doporučoval jen pár listů, aby uspokojil svou zvědavost či chuť. Rozhodně by česnek medvědí neměl být trhán pro byznys, pro následný prodej.“

Jak medvědí česnek trhat? Šetrně, abyste rostlinu nepoškodili. Z jedné rostliny byste neměli uštípnout více než dva listy. A ty ideálně těsně nad zemí odstřihněte.

Kolik česneku si můžu z lesa odnést celkem?

Celkové množství rostliny, které si může jeden člověk z přírody odnést, se určit nedá. Každý by si měl odnést jen to, co potřebuje pro svou potřebu. Je v tom ale potíž.

Když na jedno místo postupně dorazí několik sběračů, mohou vitální porost zcela zdecimovat. Nevíte, kolik lidí přišlo před vámi a kolik lidí přijde po vás. „Z textu zákona plyne, že můžete trhat tolik česneku, abyste neohrozila místní populaci nebo místní ekosystém. Čím menší je tedy na místě populace česneku, tím méně ho můžete natrhat. Po trhání česneku musí na místě zůstat dostatečně silná populace,“ vysvětluje Jiří Rom.

Překážky, které jsou kladeny do cesty trhačům, nekončí u apelování na morálku. Z důvodu příliš intenzivního využívání česneku medvědího byla bylina například vyřazena ze sběračské mapy naovoce.cz, která ukazuje místa, kde je možné sklízet přírodní bohatství, především ovoce volně rostoucích stromů.

„Mrzí nás to, ale je to tak. Česnek medvědí měl v naší mapě čestné místo od samého počátku. Jeho obliba ale každým rokem roste, a s ní přibývá i lidí, kteří se vydají na jeho sběr. A bohužel se mezi naprostou většinou ohleduplných sběračů najdou díky módnosti medvědího česneku i tací, kteří ho sklízí po trsech, nejen pro svou potřebu, a bez ohledu na to, jestli se na tom samém místě objeví i příští rok,“ odůvodnil tým iniciativy na ovoce vyřazení byliny z mapy. „Česnek medvědí je bylinka náchylná k poškození, a podle toho je třeba se k ní chovat,“ doplňují lidé z iniciativy Na ovoce.

Znamená to netrhat medvědí česnek vůbec? Na co je tedy v kuchařkách tolik receptů na palačinky s medvědím česnekem, pomazánky, risotto a pesto?

Trhat medvědí česnek ve volné přírodě samozřejmě není jediná cesta, jak k němu přijít. Zkuste si ho koupit v zahradnictví a pěstovat ho v truhlíku za oknem nebo na zahradě. Pokud mu vytvoříte dobré podmínky, sklizeň máte jistou.

Při nakupování bylinek se ale vyhněte prodejcům, kteří vyrýpli rostliny ve volné přírodě a vám je na ulici prodávají. I k tomu v posledních letech dochází. Obchodníci, kteří se rozhodli bylinu z volné přírody zpeněžit, se sice vystavují pokutě, ale to je neodrazuje. V chráněných územích, kde se medvědímu česneku daří především, se výše pokuty pohybuje v rozmezí 500 až 10 000 korun – záleží na tom, jak moc populaci medvědího česneku sběrač vydrancuje.

„Trhače česneku medvědího, stejně jako trhače dalších rostlin, může kontrolovat prakticky kdokoliv. Kdokoliv může trhačům vysvětlit úskalí jejich počínání, při kterém mohou poškodit populaci, případně ekosystém,“ upozorňuje Jiří Rom. „Legitimovat a následně uložit pokutu může státní a městská policie a stráž ochrany přírody,“ doplňuje.

Odpovědí na otázku, jak tedy sbírat medvědí česnek s ohledem na přírodu, je: málo, nebo raději vůbec. Nejlépe si vypěstujte vlastní.

