Při zakazování jednorázových plastů se na jednu věc zapomnělo

Jednorázové mikrotenové sáčky, kelímky na kávu, vatové čistící tyčinky a samozřejmě plastová brčka - to je letmý výčet jednorázových výrobků, na které se leckde nově vztahuje zákaz. Z výběru ale vypadl jeden druh jednorázového výrobku, který je přitom vcelku běžný. Plastové mini obaly a nejrůznější plněné pytlíčky na hořčice, majonézy a kečup. Britská organizace A Plastic Planet si na ně nyní posvítila. Píše o tom Independent

Když dva lidé říkají totéž, ještě to neznamená, že to myslí úplně stejně. Což je zhruba v kostce popsaný problém evropské legislativy o zákazu jednorázových plastů. Ta teď poměrně ostře cílí na drobné zbytečnosti vyrobené z plastů, které mohou v případě nesprávné manipulace znečišťovat životní prostředí oceánů.

Jak píše Independent, před tím, než byla uplatněna legislativa zákazu jednorázových plastů, používali lidé jen v Anglii 4,7 miliard brček, 316 milionů plastových míchátek do kávy a 1,8 miliardy uchošťourů ročně. Jsou to ohromná čísla, která ale vyvolávají otázku: Jak se v zemi, která má jeden z nejpropracovanějších a nejmodernějších systémů třídění a sběru odpadů na světě, dostávaly takové odpady do moře?

Odpověď je překvapivá. Přes 10 % respondentů v dotazníkové kampani Ministerstva životního prostředí připustilo, že zrovna své uchoušťoury splachuje do záchodu. Odkud se pak dostávají do řek a moří. Podobné to je i s kelímky od kávy, sáčky z obchoďáků a brčky, které řádně nekončí v koších.

Ano, je jich ohromné množství, ale škody na životním prostředí by nejspíš působily citelně menší, kdyby se jim dostalo přiměřeného nakládání a vhodné likvidace. Naštěstí to už v Británii nebo Evropě řešit nemusí. Místo individuální odpovědnosti a zlepšení odpadového hospodářství přišel zákaz jednorázových plastů.

Jenže jak upozorňuje britská neziskovka A Plastic Planet, kvůli „právní mezeře v legislativě“ se totiž radikálnímu zákazu vyhnuly pytlíky s náplněmi. Je to dost povšechný termín pro malé plastové sáčky, které znáte z obchodů, fast foodů, restaurací i hotelů. Typicky obsahují porci kečupu, hořčice, majonézy. Nebo sójové omáčky, octa. Mýdla, šampónů.

Ročně jich prý je po celém světě vyrobeno 855 miliard kusů. Takže víc než dvojnásobek globálně za rok vyrobených uchošťourů. Prý jich je tolik, že by dokázaly „zabalit“ celou planetu. A nemalé procento z nich je vyhozeno, aniž by kdy bylo otevřeno. „Stali jsme se otroky sáčků,“ píše A Plastic Planet. „Staly se tím nejzazším dokladem našeho „vzít a jít“, pohodlného životního stylu. Jsou netříditelné, nerecyklovatelné, bez přidané hodnoty. A přitom stále více znečišťují a zamořují naši planetu.“

Kampani organizace A Plastic Planet, která usiluje o rozšíření zákazu jednorázových plastů na sáčky s náplní, je třeba dát v mnohém za pravdu. Ano, tyhle sáčky – pokud vůbec – používáme sotva pár minut a rozkládat se pak budou celá staletí. Ano, je jich ohromné množství a znečišťují planetu. A ano, názorně demonstrují naše nešetrné chování k přírodě. Je ovšem otázkou, jestli tohle jejich zákaz vyřeší. A obecně vzato, jestli zákaz jednorázových plastů vůbec nějaké řešení nabízí. Většina spotřebního zboží totiž ze své definice jednorázového použití životnímu prostředí citelně škodí. Pokud tedy do něj nějak, nepřiměřenou manipulací, pronikne.

Je tu totiž pochybnost, že rozšiřování seznamu zakázaných zbytečností nás učiní odpovědnější a schopnější s nimi lépe nakládat. A třeba je efektivně recyklovat. Přidání sáčků s náplněmi do legislativy o Zákazu jednorázových plastů je stejně ospravedlnitelné a pochopitelné, jako zákaz brček a uchošťourů. Je otázka, nakolik je to řešení problému s odpady a naší spotřební mentalitou.

