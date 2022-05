Úsporná jízda vám adrenalin do žil nenažene. Ale ušetří klima, palivo a peníze

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Určitě jste to také zažili. Rychle jedoucí auto vás předjede, netrvá ale dlouho a vy ho v klidu dojedete na nejbližší červené. Nebo si po dálnici jedete maximálně předpisových 130 km/h, tu ale kolem vás proletí vůz, který povolenou rychlost překročil víc než kosmeticky. Nebo soused vozí v kufru auta téměř všechno, od náhradního akumulátoru přes trvale umístěnou autoledničku až po kovadlinu. A k tomu má střešní box na střeše, protože kdo by to sundával. Co mají tyto případy společného? Velmi neúspornou jízdu. A my si teď řekneme, jak naopak provozovat velmi úspornou jízdu S nastupující klimatickou krizí a pro mnohé z nás také kvůli původu fosilních paliv a taky prostě kvůli ceně pohonných hmot se stále častěji zmiňují možnosti úspor a obecně tipy pro okamžité snížení spotřeby energie. Týká se to také spotřeby pohonných hmot a řízení auta.

Před závorku vytkněme, že nejvíce za benzín či naftu ušetříme využitím městské dopravy, jízdou na bicyklu nebo chůzí. A zrovna chůze je i pravděpodobně nejvíce opomíjená možnost dopravy, která je zdraví prospěšná a skýtá mnohé další výhody. V neposlední řadě je chůze pro každého z nás ten nejpřirozenější pohyb a také jedna z prvních věcí, kterou jsme se naučili úplně sami.

Ale dobře, zpět k autům. Ať už jedeme dobrovolně nebo protože to jinak nejde, je možné se řídit několika jednoduchými principy úsporné jízdy. Není to žádná raketová věda a dají se vcelku snadno odvodit, když si uvědomíme, že pro uvedení auta do pohybu je třeba energie. A když nám jsou jasné základy fyziky, třeba že těžší auto potřebuje pro pohyb více energie. A v neposlední řadě záleží na aerodynamice vozu a valivém odporu.

Rychlost a setrvačnost

Velké množství energie spotřebujeme uvedením automobilu do pohybu. A nejvíce energie ztratíme, pokud tuto energii spálíme v brzdových kotoučích. Pro úspornou jízdu je tedy klíčová plynulost jízdy a maximální využití setrvačnosti.

Setrvačnost nejlépe využijeme, pokud se pokusíme dopravní situaci předvídat. V praxi nemá smysl dojíždět na červenou se sešlápnutým plynem k podlaze. Vidíte, že je před vámi červená? Tak podřaďte nebo jen plachtěte na setrvačnost. Dost možná se stane, že mezitím naskočí zelená a vy se nebude rozjíždět z nuly, ale ze zbytkové rychlosti. Žádné pálení energie v brzdách. Nebo taky nemá smysl mocně zrychlovat při jízdě do kopce.

Dalším žroutem paliva je rychlost. Od určité rychlosti platí, že nárůst spotřeby je exponenciální. Víc ušetříte s rychlostí 90-100 km/h než 130 km/h, nemluvě o vyšších rychlostech. Z hlediska spotřeby paliva se obvykle vyplatí dodržovat rychlostní omezení a na dálnici to s rychlostí nepřehánět. Ostatně, je to i bezpečnější.

Řazení

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Mauro Sbicego / Unsplash Už by to chtělo pětku! (Viz pravý horní roh displeje)

Hmotnost a pneumatiky

Se zvyšujícími se otáčkami spalovacího motoru roste i spotřeba paliva. Pokud nemáte automatickou převodovku, řaďte při rozjíždění vyšší stupeň co nejdříve. A nebojte se poslouchat palubní počítač. Některé vozy řidičům samy napovídají, jaký rychlostní stupeň je vhodné zařadit. Vyšší rychlostní stupeň je možné zařadit dost často dřív, než byste to intuitivně udělali sami. Auto vám ale napoví.Každý zbytečný kilogram, který vozíte s sebou, zvyšuje spotřebu. Zejména se vám vyplatí demontovat střešní box, který používáte jen jednou za rok při cestě na dovolenou.

Ale platí to i o další výbavě, kterou zrovna nepotřebujete. Máte v autě řetězy? Jasné, v zimě jeden nikdy neví, ale v létě je klidně z auta vyndejte. Už dva měsíce vozíte v kufru staré umyvadlo, ale na sběrný dvůr jste ještě nezajeli? Ts, ts, ts…

Významný vliv na spotřebu mají pneumatiky. Nejdůležitější i nejjednodušší opatření je pravidelně kontrolovat nahuštění pneumatik. Doporučuje se hustit na horní hranici tolerance. Podhuštěné pneumatiky (ale také přehuštěné) významně zvyšují spotřebu vozu a negativně ovlivňují jízdní vlastnosti.

Pokud stojíte před nákupem nových pneumatik, zkontrolujte si energetický štítek, který udává účinnost podobně jako štítek pro pračku nebo žárovku.

Výbava a další spotřebiče

Největší žrout dodatečné energie je v moderních vozech klimatizace. Nevyplatí se ji zapínat kvůli jednomu stupni nad naším teplotním komfortem. Nebo když už jste se rozhoupali a vezete konečně to umyvadlo do sběrného dvora, kde jste do sedmi minut. Na tu chvilku jen otevřete okénko.

Zvažujte samozřejmě zapnutí i ostatních spotřebičů v autě, ale obvykle největší spotřebu má právě klimatizace.

Jasně, principy úsporné jízdy z vás neudělají krále tuningových srazů, ani vám nenapumpují adrenalin do žil. Ale umožní vám srazit rozpočet na pohonné hmoty a obecně šetřit fosilní paliva.

Zvláště ve dnech, kdy jsou ceny benzinu a nafty rekordní a kdy polovina dovážené ropy financuje Rusku válku na Ukrajině, se vyplatí jezdit úsporně.

Záleží na vašem řidičském umu, autě a současném stylu jízdy, ale spotřebu lze pomocí principů úsporné jízdy srazit klidně o 1 až 2 litry na 100 km.

reklama