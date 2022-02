Černý, Podhorecký, Benettová: Kdo se zastane březích laní v NP Šumava? Vyjádření ředitele NP Hubeného vs. odpovědi profesora Bartoše

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V nedávné době jsme zaslali výzvu ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové s prosbou o zastavení lovu březích laní v NP Šumava. Otevřený dopis jsme zaslali také Ministerstvu zemědělství, kde jsme společně již před vydáním vyhlášky doslova prosili o změnu doby lovu v případě první věkové skupiny spárkaté zvěře. Vyhověno nám samozřejmě nebylo.Náš dopis a následné články v tisku vyvolaly bouřlivé reakce mezi čtenáři. Většina z nich ovšem podporuje naši myšlenku zastavení lovu samic spárkaté zvěře do dvou let věku na území NP Šumava. Pro ty, kdož stále nejsou přesvědčeni o „správnosti“ našeho požadavku, uveřejňujeme odpovědi pana profesora Luďka Bartoše na naše otázky. Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. je profesorem na ČZU, odborník a specialista na biologii jelenovitých, především na etologii, fyziologii a genetiku.

Otázka č. 1 - Kdy může laň jelena evropského zabřeznout a s jakou pravděpodobností?

Odpověď: Vycházím z prvních studií, které se tím zabývaly a ty nálezy platí prakticky dodnes. Nenechte zmást okolností, že to je vesměs zkoumáno v souvislosti s farmami jelenů. Hlavním popudem bylo vědět co a jak právě při zakládání farem. První (výzkumná) farma byla založena ve Skotsku v Glensaugh, odkud ty první studie pocházejí. To zmiňuji jen proto, že některé odhady jsou z našeho hlediska postavené na datech v podmínkách, které bychom mohli klasifikovat jako dost chudé.

Nástup aktivity vaječníků u jelena evropského může nastat již ve 3 až 5 měsících života, tedy v kolouším věku (Daniel 1963). Kladení kolouchů ve věku jednoho roku je však jen velmi vzácné (Kay 1981).

To, jestli laň zabřezne, nebo ne, je dáno její minimální tělesnou hmotností v době říje. Ta se v Evropě odhaduje na 55 kg (Kelly and Moore 1978; Hamilton and Blaxter 1980, 1981). Tato kritická tělesná hmotnost se však může lišit populaci od populace. V přírodě bývají laně oplodněné většinou až ve věku 2,5 roku, ale v dobrých životních podmínkách až 80% laní zabřezne už v 16 měsících života (Daniel 1963). Pro nás je základní otázkou, co to jsou „dobré životní podmínky“. Pokud bychom srovnávali životní podmínky s podmínkami např. na Skotské Vysočině, jsou naše podmínky obecně dobré. Pokud se k tomu někde ještě přikrmuje, pak se tím podmínky dále zlepšují (Asher 2020). Na farmách se celkem běžně dosahuje fertilita téměř 100%. Fertilita dospělé laně je způsobena faktory, které ovlivňují obnovu kondice po zimní ztrátě na hmotnosti. V našich podmínkách lze nalézt lokality, kdy je ta zimní ztráta minimální, pokud vůbec jaká.

Otázka č. 2 - S jakou jistotou lze poznat, zda je mladá laň březí?

Odpověď: Moje osobní zkušenost člověka, který má k dispozici 50 kusů krotké jelení zvěře ve svém domovském ústavu posledních asi 35 let, je následující: Že je laň březí, se s jistotou dá poznat většinou až před porodem. Dnes, po zhruba čtyřicetileté zkušenosti s touto experimentální záležitostí, si osobně vůbec netroufnu říci, která laň březí není. Hlídáme každý rok porody (abychom kolouchy označili) a nesčetněkrát jsme se zmýlili, když jsme hádali, že máme po porodech, protože dosud nerodící laně na březost nevypadaly. Ale březí často ještě byly. S tím odhadem zahrnuji i našeho bývalého veterináře, který se na jeleny specializoval. Vlastně jsme mu dost věřili, byl o generaci starší, než jsme si dokázali, že to nepozná stejně jako my ostatní, byť se z počátku tvářil velmi přesvědčivě. Takže já bych se osobně spíš přikláněl k tomu počítat s tím, že většina dvouletých laní může být skutečně březí, aniž bychom to mohli kvalifikovaně odhadnout.

Otázka č. 3 - Kdy lovit březí laně?

Odpověď: To je spíš etická otázka a všichni víme, co se kolem ní u žen děje například v současném Polsku. Na internetu jsem si našel působivý titulek „Odkdy je interrupce vraždou?“ (u člověka)... Miniinterrupce nebo interrupce se v ČR provádí do 12. týdne, tedy do tří měsíců od početí, ze zdravotních důvodů až do 24. týdne. Za sebe si myslím, že ty tři měsíce embryonálního vývoje by měly být horní maximum.

Odpovědi na otázky jsme uveřejnili s laskavým dovolením Prof. Luďka Bartoše.

Ještě několik našich poznámek na závěr

Výkupní váhy mladých ulovených laní (věk 16 až 18 měsíců) ze Šumavy činily kolem 45 - 50 kg, bez hlavy a běhů, v živé váze měly kolem 60 kg, což stačí pro úspěšné zabřeznutí. Pokud budeme brát v úvahu vědecké práce, že při dobrých podmínkách zabřezne 80% mladých laní už ve věku 16ti měsíců, lze si dobře spočítat, kolik ulovených laní z celkového počtu 26 kusů v termínu 1.2- 15.5 mohlo být březích.

Smutné je, že MŽP nám doposud na náš otevřený dopis neodpovědělo. Stejně tak MZ. Zato se ozval ředitel NP Šumava Hubený s tím, že již v únoru lze poznat, zda je laň březí či ne. Ale jak to vlastně poznají v noci, když loví za pomoci noktovizorů a dalších pro ně povolených, jinak zakázaných způsobů lovu…? Domníváme se, že Správa NP a CHKO Šumava svým tvrzením a přístupem popírá vědecké práce, týkající se reprodukce jelena lesního, popírá i zkušenosti praktických odborníků - provozovatelů farmových chovů jelenů, oborníků, lesníků a myslivců. Nehledě na mysliveckou etiku.

Doufejme, že po přečtení textu od profesora Bartoše, paní ministryně Hubáčková a ředitel Správy NP Šumava Mgr. Hubený změní svůj postoj vůči lovení mladých laní ve věku 20 - 23 měsíců.

Daniel Černý, Radek Podhorecký, Pavla Benettová