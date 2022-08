Česká společnost pro krajinnou ekologii: Stanovisko k požáru v Národním parku České Švýcarsko a následnému managementu území

Miloš Zahradník 2.8.2022 13:35 Reaguje na Slavomil Vinkler

Mimochodem, pred delsim casem jsem se zde na ekolistu snazil od znalcu zjistit, jak se geneticky lisi autochtonni sumavsky smrk od autochtonniho smrku krkonosskeho. Odpoved znela z mezi smrky Krkonos, Krusnych hor a Sumavy neni nejaky vyrazneji viditelny geneticky rozdil. Ten je az u smrku Jeseniku a samozrejme Alp. Docela by mne zajimaly podrobnosti. Dale by mne zajimalo, proc modrin nekde (v Jesenikach) autochtonni je a jinde nikoliv. To bylo to obdobi od posledni ledove doby tak kratke?

