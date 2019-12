Dana Balcarová: Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR je i nadále nedostatečná

pavel peregrin 17.12.2019 14:09

Omezení topení uhlím v lokálním topeništi by doslova "zařízlo" lidi na venkově. Ono je trochu rozdíl topit uhlím, plynem či elektřinou.Zatímco uhlím budu za sezonu topit v průměrně izolovaném domě za nějakých 15000,- , tak elektřinou nejméně za 40000,-, a to i při přímotopné sazbě. Plynofikace není všude. Navíc na vesnicích je více zima jak ve městech, a to se na topení projeví také. Topit uhlím není prohřešek, ale musí se to umět.

