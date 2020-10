Dana Balcarová: Uhlí jako zdroj energie skončí dříve, než plánuje ministr Havlíček. Díky trhu

Pavel Hanzl 19.10.2020 14:21

Jak může zasedat komise "bez znalosti podkladů a souvisejících analýz"??? Co oproboha celý rok dělali? Vždyť ta komise je ustnovena už od podzimu loňského roku!! To jsou tam všichni úplně blbí??

Začít s utlumováním v roce 29 je taky nesmysl, to budou uhláky dávno v bankrotu. Pokud to nebude stát dotovat z programu pro OZE, jak je u nás zvykem. A lidi budou štváni proti solárním baronům. Jsme prostě země naopak.

