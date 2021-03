Davina Vačkářová: Hodnota přírody se musí stát součástí našeho bohatství

24.3.2021 10:52 Reaguje na JH

Ovšem, že vyčteme (plus to co píše Lukas B.). Kam do zahraničí byste jel raději třeba pozorovat zvířata - korálové ryby na Maledivách nebo potkany u nádraží v Sozopolu? A když se podíváte do nabídky cestovek, cena zájezdů s tím pozoruhodně koreluje :D

