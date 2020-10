Eva Tylová: Jak budovat svejly na záchyt vody z výkopů co nejlevněji?

Zdroj | Archiv Evy Tylové Svejl. Zadržuje vodu, brání erozi.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zdroj | Archiv Evy Tylové Když už se to vykopat musí, tak to využijme.

První svejly na záchyt vody byly vybudovány na Praze 12 právě před rokem ve volnočasovém areálu VOSA a na sídlišti Kamýk. Obě místa trpí nadměrným suchem, protože jsou vybudována na skále a na navážce. Svejly se osvědčily, zachycují nejen vodu, ale brání erozi. Této vlastnosti si všimli i obyvatelé sídlišť a o několik dalších si sami řekli, když viděli, že svejly brání odnosu půdy na chodníky a komunikace.

Svejly nejsou drahá opatření, ale zadarmo také nejsou. Proto jsme hledali možnosti, jak jejich budování zlevnit, případně najít partnera, který část prací uhradí v rámci své činnosti.

To znamená například dělá výkopy, které potom stejně zahází hlínou. Proč tedy je rovnou nevyplnit štěrkem a hlínu dát jen do té vrchní vrstvy. Samozřejmě to nebude u všech výkopů, to bychom měli namísto sídliště za čas „štěrkoviště“, ale jen tam, kde se předpokládá silný tok přívalové vody a samozřejmě je to možné i z hlediska výstavby.

Společnou řeč jsme našli se společností Kolektory Praha a.s., která v Modřanech kolektory opravovala a některé výstupy ruší. Do výkopů, které se měly zasypat, dala štěrk, na to geotextilii a hlínu. Semínka lučních bylin, která přinesli občané, měly zasít děti z blízké školy. Vzhledem k současné situaci jsme se však raději na místo nich chopily hrábí s botaničkou Helenou Mitwallyovou. Pro semínka jsme vytvořily rýhy a po jejich zasetí jsme plochu doupravily. Těšíme se na byliny, které vykvetou. Na blízké květnaté louce, která byla založena v loňském roce, to bylo více než 100 druhů. Mezi jinými rmen barvířský, vičenec ligrus, úročník bolhoj a další byliny.

Zdroj | Archiv Evy Tylové Zaseto.

reklama