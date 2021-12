Eva Tylová: Jak se na Praze 12 počítá s vodou

Viktor Šedivý 5.12.2021 10:10

A už se zase natahují sosáčky pro dotace.



Kdyby se něco podobného byť jen trošku finančně vyplatilo, dávno mají podobné nádrže všichni. Protože je to ale ekonomický nesmysl, mají to jen ti, co si nakradli na dotacích. Anebo takoví, jako já, co si chtěli (za vlastní peníze) vyzkoušet, jak to funguje. Z druhé poloviny střechy už nesbírám, zasakuji. Zasakování už vychází rozumně.



