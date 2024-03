Ivana Váňová: Spravedlivá transformace? Peníze do uhelných krajů dosud nedorazily

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pro Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj je toho třeba dělat podstatně více. Bez koordinované pomoci a velkých finančních injekcí to ale nepůjde. Já sama jsem ze severní Moravy. Za to, aby měl zbytek republiky dostatek tepla a elektřiny, platily naše kraje po mnoho desetiletí vysokou cenu. A dodnes platí, i když je těžba v útlumu.Musíme tady proto dále reformovat pracovní trh, posilovat podporu malých a středních podniků, investovat do výzkumu a vývoje, vzdělávání dětí i dospělých, a především obnovovat území zasaženého těžbou. Na to tu ale nemáme dost peněz. Proto nám mají pomáhat i prostředky z Operačního programu EU Spravedlivá transformace. Ty ale do krajů stále ještě nedoputovaly.

V Senátu předsedám Podvýboru pro regiony v transformaci a na to téma vedu nesčetně debat. Ta poslední z tohoto týdne byla trochu studenou sprchou. Máme za sebou fakticky první třetinu roku 2024, ale program, o kterém se mluví a úředničí už přes dva roky, stále žádné finanční zdroje neuvolňuje. Na podporu našich krajů se čerpalo vždy pomalu, ale toto šnečí tempo je na pováženou.

Do roku 2026 máme vyčerpat přes 70 procent alokace, ale pořád jen vymezujeme území po těžbě a navazující území, která o peníze smějí žádat, nadáváme na přísné podmínky Evropské komise, kritizujeme nedostačující administrativní kapacitu, voláme po větší transparentnosti hodnotícího procesu apod. Mohu tu vyjmenovat ještě další údajné háčky, pro které se stále nečerpá. Dokonce kvůli tomuto zdržování, pro které již nemám pochopení, peníze ani nemusíme dočerpat.

A to my v Moravskoslezském kraji jsme na tom s přípravou projektů a konkrétních plánů vůbec nejlépe. Třeba Černá kostka, tedy stavba nové vědecké knihovny a datového centra, Vědeckovýzkumný hub (LERKO) nebo projekt TRAUTOM, který cílí na rekvalifikaci a usnadnění přechodu zaměstnanců z ohrožených profesí na nové uplatnění. Všechny tyto projekty jsou již dávno v mašličkách na ministerstvu a fakticky mají zelenou. Hůře jsou na tom v dalších krajích, kterým se navíc ekonomický restart dlouhodobě daří mnohem hůře.

Zaklížení se v paragrafech a vyhláškách už je přes čáru a čerpání peněz je třeba skutečně spustit. Není přeci možné, aby se program, který má pomoci těm nejméně vyspělým regionům, zasekl na byrokratických malichernostech.

Prosím, uvědomme si, že z úspěšné a skutečně spravedlivé transformace našich uhelných krajů bude mít velký prospěch celé Česko. Jsme to totiž my v uhelných regionech, kdo můžeme ostatním krajům ukázat, že budoucnost je v udržitelné nízkoemisní ekonomice a v transformovaném hospodářství, které zachová průmyslový charakter naší krásné země.

