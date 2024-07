Jakub Hruška: Dnes to jsou dva roky, kdy vzplanul požár v NP České Švýcarsko

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jakub Hruška Obnova po požáru.

A příroda za tu krátkou dobu ukázala neuvěřitelnou sílu. Regenerace běží jako o závod, objevují se dlouho nevídané druhy mechů, rostlin i živočichů profitující z existence požářiště.Údiv vlastně není na místě, protože v přírodě jsou požáry běžné i v našich zeměpisných šířkách. A analýzy pylů z rašelinišť z NP ČŠ to ukazují velmi jasně - za posledních 10 tisíc let tam hořelo často, jen my jsme na to za 200 let striktně řízeného lesnictví nějak zapomněli. A navíc to byla doba vcelku chladná a mokrá, která přirozené požáry moc nepodporovala.

Jenže to se s klimatickou změnou mění, a podmínky pro přirozené požáry se obnovují. A proto jsem ve zprávě, kterou jsme s mnoha kolegy na podzim 2022 pro MŽP připravili, hned upozorňovali na nutnost začít reálně připravovat strategii řízených požárů. Protože ty mohou zabránit velkým devastujícím požárům lépe, než jakkoliv špičkově vybavení hasiči.

Své o tom vědí zejména v Severní Americe. I tam v 19. a první polovině 20. století lesní požáry usilovně hasili. A to v lesích, které vždy přirozeně hořely a drobnější požáry tak redukovaly množství potenciálního „paliva“ pro velký požár. A výsledek se dostavil - devastující velké nezvladatelné požáry poté, co chytl les s přirozeně nevyhořelou zásobou paliva. A proto se od 50 . let v Americe pracuje s řízenými požáry, jako hlavním prostředkem zabránění velkému požáru.

A to důležité nakonec - tím hlavním palivem nejsou stromy (ať už živé nebo mrtvé), ale organická vrstva půd - hrabanka, borůvčí, kapradiny, větvičky, suchá rašelina - to je hnací motor lesních požárů. A proto na fotce z řízeného požáru v New Hamshire na východním pobřeží USA, což je klimaticky takový analog střední Evropy, je řízeně vypalována přízemní vegetace a rašelina.

Čeká nás to taky, jen jsme k tomu zatím mentálně nedospěli...

