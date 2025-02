Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko asi nebude. Ale měl by být

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Včera prošel konečně prvním čtením ve Sněmovně návrh na zřízení Národního parku Křivoklátsko (jako součást „balíčku“ i jiných změn zákona 114/1992 Sb.). Je bohužel téměř jisté, že se návrh nepodaří dotáhnout do konce, protože funkční období Sněmovny skončí (novými volbami) dřív než novela absolvuje všechny procedury, projednání v Senátu a podpis prezidenta.Důvodem tohoto fatálního zdržení je liknavost MŽP na začátku funkčního období – kdyby návrh byl vypracován a do vlády dodán hned v druhém roce vládnutí dnešní koalice, jistě by se to stihlo...

Přesto si neodpustím znovu vypsat důvody, proč je Křivoklátsko jasným adeptem na národní park (tedy spíš parčík – 100 km2 je opravdu málo).

1. Kvůli ochraně vzácné a rychle mizející biodiverzity. Například se vloni po mnoha letech na Křivoklátsku objevil velmi vzácný tesařík alpský, který žije v trouchnivějících starých listnatých stromech (hlavně buku). A protože v našich hospodářských lesích, kde je každé „hniloba“ nekompromisně likvidována, se stromy se dožívají zhruba 100 let, zatímco žít by mohly (zejména duby a buky) klidně 300-400 let, moc vzácného hmyzu, ale i hub, lišejníků, mechů či ptáků neuvidíte. A jedině statut národního parku zaručí možnost nechat lesy přirozeně zestárnout.

2. Těch ostrovů starých lesů je na Křivoklátsku málo. Ano, jsou chráněny statutem národních přírodních rezervací, a ty tvoří asi 10 % navrhované rozlohy národního parku. A to prostě nestačí. Navíc za toto ponechání přirozenému vývoji platí STÁTNÍ ochrana přírody STÁTNÍMU podniku Lesy ČR újmy na hospodaření ve výši ca 12 milionu Kč ročně. Pokud vznikne národní park, tohle přelévání peněz přestane (a stát bude mít peníze na financování Správy NP).

3. Národní park se bude z 99 % rozkládat na státní půdě. A stát má jistě právo udělat si s těmi lesy co uzná za vhodné – třeba vyhlásit národní park!

