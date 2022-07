Jakub Hruška: Proč v Nizozemí redukují stavy hospodářských zvířat?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Krávy na pastvě v Nizozemí

Je okolo toho velké haló, mediálně provokované hlavně střelbou policistů při demonstracích farmářů. Nedávno jsem na toto téma viděl poněkud zmatenou debatu na CNN Prima News , kde mluvil můj oblíbený agrární analytik Petr Havel, ale i on to nevysvětlil dobře, protože se zaměřil na emise metanu.Důvod snížení stavů hospodářských zvířat nejsou skleníkové plyny, ale sloučeniny dusíku (N2O a NH4), které jsou produktem metabolismu, a to nejen krav, ale i prasat i drůbeže, ovcí a koz o které jde taky. A příliš vysoké stavy znamenají příliš vysoké emise sloučenin dusíku, které se dostávají přímo do půdy a do vod s hnojením chlévskými produkty (kejda, mrva). K tomu se ještě přidávají NOx z dopravy a dusík ze syntetických hnojiv.

A v Nizozemí stoupá znečištění dusičnany a amoniakem povrchových i podzemních vod. Mimoto ale jsou NOx, N2O a NH4 volatilní, dostávají se do atmosféry, kde se rozpouští v dešti a padají zpátky na zem (Nizozemí má největší depozici dusíku v Evropě (viz obrázek vpravo). A tyto sloučeniny dusíku dále eutrofizují lesy, louky, mokřady a vřesoviště, kam by se normálně dusík s hnojením nedostal. A snižují biodiverzitu a poškozují tyto citlivé ekosystémy. To jsou hlavní důvody redukce extrémně intenzivní živočišné výroby.

Vlevo překročeni kritické zátěže nutričního dusíku atmosférickou depozicí, vpravo depozici dusíku v Evropě.

Přesto jsem v našich médiích opakovaně zaznamenal, že to je kvůli skleníkovým plynům. Tak primárně není! I když samozřejmě N2O je silný skleníkový plyn, Nizozemcům jde hlavně o nadbytek dusíku jako živiny a zdraví škodlivým dusičnanům ve vodách.

Samozřejmě, pokud ubyde zejména skotu, sníží se i emise metanu (CH4), který je produktem trávení přežvýkavců, ale jak opakuju potřetí - o to v tuto chvíli v Nizozemí nejde.

Bohužel z nějakých nelogických důvodu se dnes mediálně ochrana životního prostředí rovná boji s klimatickou změnou. Ale máme mnoho jiných a přitom řešitelnějších problémů - a nadbytek sloučenin dusíku k nim patří na čelním místě. Tak prosím nezaměňovat a nenaskakovat na první signální, že existuje jen změna klimatu! Konec přednášky!

P.S. A děkuji svému příteli a kolegovi Maxi Poschovi (dříve RIVM v Nizozemí, dnes pracující důchodce kdesi u Vídně), který celý svůj vědecký život vyráběl takové úžasné mapičky, jako je tato.

