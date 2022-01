Jakub Hruška: Změna podmínek zemědělských dotací dovoluje opatrný optimismus

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jiří Hlavenka / Jiří Hlavenka / Jiří Hlavenka Pravá část pole je postříkána herbicidem Roundup.

Opatrný optimismus. To je pro mne výsledek včerejšího jednání o změně podmínek zemědělských dotací. Tedy změně vůči tomu co připravila Babišova vláda, a co by jen znamenalo pokračování starých pořádků - peníze hlavně velkým agrobarům a ty malé sedláky dusit a dusit. A na krajinu taky zvysoka kašlat. Mimochodem včerejší podvečerní demostrace Agrární komory a Zemědělského svazu (obě organizace zastupují ty velké agropodniky) byla vlastně demostrace za zachování "starých pořádků". Za obrlány řepky a kukuřice, za erozi a za vody plné pesticidů a hnojiv. Za ubývání polního ptactva a pěstování nesmyslných biopaliv.

Ale pojďme ke změnám - asi nejvýznamější je relativně citelné přerozdělení peněz pro malé zemědělce a ekologické zemědělství - takzvaná redistribuční platba bude 23 % a ne jen 10 % (což bylo unijní minimum). V zemědělství je totiž ekonomický výnos "z velikosti" skoro největší ze všech odvětví. Takže pokud zdánlivě férově "všichni dostanou stejně" na hektar, je to ve skutečnosti dramaticky výhodnější pro ty velké. Dále jsou zastropovány investice, takže už je snad nebude možné vyssát na pár velkých akcí, které jsou ale malým sedlákům a krajině úplně k ničemu.

Bohužel se ale dosud pořádně nezačalo pracovat na tom pro krajinu nejdůležitějším - dobrých takzvaných ekoschématech - tedy ekologických opatřeních, které musí zemědělci plnit, aby dostali plné dotace. Špatný obsah ekoschémat nám vytýkalal EU již v neoficiálním hodnocení z podzima 2021. Pravděpodobně nám to znovu (a správně) vytkne zhruba za 3 měsíce, poté co prostuduje náš návrh jak zemědělské dotace v ČR v období 2023-2028 rozdělovat.

Děkuji těm politiků vládní koalice, kteří se o dosavadní posun zasloužili. A prosím neusnout, a vrhnout se společně s vědci a ekologickými nevládkami na dopracování oněch ekoschémat. Ať se zemědělství opět stane krajinotvorným, a ne krajinoničivým jako bylo v posledních desetiletích. A ať už taková zvěrstva jako 30 ha pole místo orby postříkané Roundupem od roku 2023 opravdu nevidíme!

