Jan Stejskal: Jak se daří největším antilopám světa? Naděje stále žije

Vůbec největší antilopou na světě je antilopa Derbyho (anglicky giant eland ).

Její počty ve volné přírodě se obtížně odhadují, protože největší populace se nacházejí na severu Kamerunu, ve Středoafrické republice a v Jižním Sudánu, tedy v místech, kde politická nestabilita a občanské války znemožňují cílenější ochranářskou činnost. Nicméně stále by to mohlo být nějakých 10 až 15 tisíc zvířat.

Úplně stranou od těchto východních populací pak žije skupina západních antilop Derbyho v senegalském parku Niokolo Koba. Těch je ale o dva řády méně než těch východních, tedy jen asi kolem 150.

Safari Park Dvůr Králové už několik let podporuje snahy o rozmnožení právě západních antilop Derbyho, které přímo v Senegalu vede český spolek Derbianus Conservation. V soukromých senegalských rezervacích Bandia a Fathala byly ustaveny záložní populace, v nichž během let přibývá malých derbíků, kteří by měli být v budoucnu vypuštěni zpět do volné přírody.

Kvůli covidu sice do chráněných území nesměli návštěvníci, to ale neznamená, že by se tam přestala rodit mláďata. Jejich období nastává právě na začátku roku a podle posledních zpráv přímo ze Senegalu se jich zatím v Bandii narodilo 13 a ve Fathale sedm. Celkem tedy dvacet mláďat, která udržují naději na přežití téhle hodně ohrožené antilopy.

