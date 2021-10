Jan Suchý: Jak jsem se stal členem medvědího zásahového týmu

Zdroj | Oko Země Medvěd hnědý a nevhodně řešený komunální odpad.

Byl jsem tu! Odpady rozházené medvědem

Medvěd hnědý je na Slovensku nyní společenské téma číslo jedna. Nutno podotknout, že silně polarizující téma, která rozděluje širokou veřejnost na dva tábory. Regulovat, nebo chránit? To je asi základní otázka, která se prolíná nejrůznějšími vrstvami společnosti od ochranářů až po myslivce.Současně se intenzivně řeší otázka Kolik je na Slovensku medvědů?, mnohem podstatnější je ale spíše otázka Kolik z nich je skutečně těch problematických?. Na ni v mediích několikrát odpovídal Jaroslav Slašťan, vedoucí Zásahového týmu pro medvěda hnědého. S tímto týmem nově začíná velice aktivně spolupracovat i naše nezisková organizace Prales dětem.

Dnes už za sebou máme více než 30 oficiálních nočních i denních výjezdů. Během těchto terénních akcí plní náš tým v podstatě dva základní úkoly. Dokumentujeme veškeré dění od komunikace s veřejností, ale jde také o samotné plašení medvěda. Vypomáháme s monitoringem problematických jedinců a to jak v intravilánu, tak i extravilánu dotčených obcí, a to za pomoci fotopastí programu Oko Medvěda. Díky těmto jednotlivým výjezdům nabýváme i zkušeností v plašení a jakési převýchovy synantropních medvědů, což by do budoucna mohlo vést k vytvoření výpomocného externího zásahového týmu ze strany naší neziskové organizace. Vybavení na to máme a zkušenosti postupně získáváme.

V tomto ohledu se však nezabýváme jen problémovými medvědy jako takovými. V hledáčku naší pozornosti a terénních aktivit se nachází i ohniska ilegálního zakrmování divoce žijících zvířat, které velmi často dokáže podnítit synantropní chování u jednotlivých jedinců medvěda hnědého. Mezi tímto způsobem hospodaření některých myslivců a synantropií medvědů existuje přímá souvislost, založená na navykání medvědů na atypickou potravu, kterou jsou později nuceni vyhledávat u kontejnerů, popelnic, zkrátka v blízkosti lidí.

I na toto se snaží spolek Prales dětem v širokém měřítku poukazovat, ale zároveň tento problém řešit přímou prací v terénu. V praxi to znamená vyhledávání takových míst a následné podávání podnětů k šetření kompetentním úřadům. O některých našich hlášeních byla informována i Poľovnícká komora, která má předpoklady k řešení těchto přestupků, ovšem zatím jsme se z jejich strany nesetkali s žádnou součinností, a to jak v terénu, tak při samotném vyšetřování jednotlivých případů.

Na druhou stranu nutno podotknout, že řada námi nahlášených případů zakrmování byla dotáhnuta do zdárného konce formou udělení pokuty. Kromě pátrání po těchto ohniscích se náš tým věnuje kontrole již zmapovaných problémových lokalit a na některých z nich už došlo k dlouhodobé nápravě, tedy zakrmování už zde není několik měsíců po sobě vůbec evidováno.

Náš tým postupně nabývá i teoretických vědomostí v oblasti biologie medvěda hnědého, jeho telemetrického sledování či záchranných programů v podobě medvědích center. Existence těchto center, kam je možné umístit zraněné či hendikepované medvědy tzv. na dožití nebo mláďata, u kterých je reálná šance na návrat do volné přírody, je v evropských zemích s výskytem medvěda hnědého běžnou praxí. Na Slovensku je výstavba takového centra zatím jen v plenkách a vše zatím existuje jen na papírech.

Zdroj | Oko Země Člen Stráže prírody a autor textu Jan Suchý.

Ovšem spolek Prales dětem je u toho a podává Ministerstvu životného prostredia SR pomocnou ruku. Naši pracovníci se v součinnosti se Zásahovým týmem a se svou kompletní dokumentační technikou vydali na lokalitu, kde by do budoucna toto centrum mohlo vzniknout. Z natočeného materiálu jsme následně vytvořili krátký informační a motivační sestřih, který se stal součástí stanoviska pro MŽP SR a mělo by se dostat na stůl přímo ministru Budajovi.

Dalším velkým bonusem, který tato spolupráce může přinést, je přímé zapojení autora tohoto textu do řad Zásahového týmu pro medvěda hnědého. V následujících měsících bych měl nastoupit minimálně na poloviční pracovní úvazek do ŠOP SR, kde bych měl vypomáhat s propagací Zásahového týmu, dokumentací jeho terénní práce a analýzou výsledků výjezdové činnosti. Toto propojení neziskového a státního sektoru skrze jednoho pracovníka by mohlo přinést nejen klíčové výsledky z terénu pro obě strany, ale můžeme tak vytvořit mezinárodní příklad. Příklad pro ostatní specializované týmy, členské země IRF nebo přímo pro chráněná území, na kterém můžeme modelově demonstrovat toto propojení, které světové ochraně přináší mnohem větší prospěch než rozepře a dohady mezi těmito dvěma sektory.

