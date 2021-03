Jana Jaňourová: Prostějov – město, kde peníze jsou důležitější než zdraví

Lukáš Kašpárek 18.3.2021 08:46

Přístup některých samospráv je trestuhodný.... samozřejmě, že jde jen o peníze. Na kdejakou kravinu k uchlácholení voličstva (která má zvýšit volební preference) se peníze vždycky najdou, ale na zdraví občanů a životního prostředí jako celku ne...



Ještě, že jsme v EU, jinak by tyto zločince v jejich trestuhodném počínání nikdo nezastavil...



Města jako Olomouc již od používání toxické chemie upouští, Prostějov ale sní dál své toxické sny.



https://olomoucka.drbna.cz/z-kraje/olomoucko/16449-olomouc-bude-hubit-plevel-setrneji-k-prirode-poridi-parni-stroj.html



Doufám, že si obyvatelé Prostějova na tyto témata a přístup současného primátora vzpomenou u dalších voleb jak parlamentních tak hlavně těch komunálních.



Jen přikládám něco pro to, aby si lidé mohli udělat obrázek co je současný primátor (za ANO) zač. Vše do sebe zapadá... je to jen další Bureš zneužívající svého postavení k bezohlednému zacházení s městem a jeho obyvateli.



https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prostejov-primator-frantisek-jura-verejnopravni-smlouva-stavba-domu-stavebni-urad-povoleni-kritika.A200813_564738_olomouc-zpravy_stk



Odpovědět