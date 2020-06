Jaroslav Šebek: Otevřený dopis ministru zemědělství k programu Provoz 2020

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | andrianoi.cz / Shutterstock.com Traktor mimo provoz. Ilustrační snímek.

Vážený pane ministře, obracím se na vás opakovaně jménem Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) ve věci programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) „Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru“, který má podle předkládací zprávy pomoci snížit rozsah dopadů pandemie koronaviru na podnikatele v zemědělské prvovýrobě.

Vážený pane ministře, Předsednictvo ASZ ČR považuje celé nastavení pravidel této podpory a způsob její administrace za absurdní. Přes proklamace ministerstva o přípravě programů, na které dosáhnou všichni zemědělci, naopak bezdůvodně vyřadil velkou část potenciálních žadatelů, kteří by tuto pomoc skutečně potřebovali, a to díky naprosto irrelevantní podmínce, že žadatelem může být pouze subjekt, který v roce 2019 podal žádost o poskytnutí finanční podpory pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat v rámci PGRLF. Tuto podmínku jsme již naším dopisem, který jsme vám adresovali dne 13. května, požadovali zcela vypustit, protože nemá jakoukoliv souvislosti s koronavirem a vyřadí velkou část zemědělců, kteří například hospodaří převážně na travních porostech nebo pěstují pícniny na orné půdě, jejichž možnosti pojištění jsou v našich podmínkách zcela minimální. Existuje také skupina zemědělců, kteří o podporu pojištění nežádají, přestože si plodiny či zvířata standardně pojišťují. Tím šetří státní prostředky, za což byli nyní potrestáni vyřazením z možnosti žádat v rámci programu Provoz 2020.

ASZ ČR nevidí absolutně žádný důvod pro stanovení takové diskriminační podmínky, která zcela vyřadila velkou část subjektů zejména z řad nejohroženějších zemědělských podnikatelů, tj. malých či začínajících farem. Jako důvod rozhodně nelze v žádném případě přijmout ani snížení administrativní zátěže pro PGRLF, jak to naznačuje překládací zpráva. Pokud ministerstvo chtělo zajistit, aby na program dosáhli pouze aktivní zemědělci, dalo se toho jistě dosáhnout jinými podmínkami, které by nebyly diskriminační.

Vážený pane ministře, dalším problémem programu Provoz 2020 je také systém administrace, kdy považujeme za velmi problematické, aby formulář žádosti byl zveřejněn zároveň se spuštěním příjmu žádostí. Vzhledem ke zkušenostem s programy PGRLF, kdy jsou prostředky často vyčerpány během několika minut, a program je pro vyčerpání alokace uzavřen, se chtějí zemědělci na příjem žádostí připravit, aby mohli žádost včetně případných příloh odeslat v pořádku a co nejrychleji. Systém, kdy žadatelé dopředu nevědí, co bude žádost obsahovat, jaké budou požadovány přílohy, a nemají k dispozici ani pokyny k vyplnění, považujeme za velmi nešťastný. Domníváme se, že zveřejnění těchto podkladů předem by mělo být standardem a snížilo by výrazně chybovost žádostí a tím i administrativní zátěž PGRLF.

S pozdravem