Jiří Jakl: Byrokracii musí zkrotit efektivní digitalizace, ne prodeveloperský stavebák

Jan Šimůnek 8.1.2020 09:51

Problém je, že digitalizace spíš problémy zhoršuje, případně vyvolává nové. Jedním z důvodů je totální mentální impotence IT pracovníků, pracujících pro stát (případně obecně). Veškeré digitální výkaznictví, které je nucena provádět manželka jako praktická lékařka vůči státu nebo zdravotním pojišťovnám, je

1. výrazně pracnější

2. trvá několikanásobně déle

3. je velice drahé, protože je nutno opakovaně (častěji než jednou měsíčně) platit ze svého IT pracovníka, který najde způsob, jak kompenzovat chyby, které generují organizátoři tohoto výkaznictví (tj. situace kdy se příslušný státní či pojišťovenský SW přestane chovat jako dosud a stane se nefunkčním, aniž by to bylo příslušnými institucemi hlášeno a oznámen postup nápravy)



IMHO by se měla veškerá digitalizace zcela utnout. Pokud se znova rozjede, stát by měl garantovat to, že to bude jednodušší než papírové, a že bude trvale funkční (bez nutnosti jakéhokoli servisu). A někdo, patrně tvůrce příslušného SW, by za to měl nést ekonomickou a právní odpovědnost.

